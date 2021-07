Doi nebuni evadează dintr-un sanatoriu. La un moment dat ajung pe un zid pe care era un far de supraveghere. Unu dintre ei zice:– Eu aprind farul şi tu te cobori pe raza de lumină.– Băi ești nebun? Eu să ajung la jumătatea drumului şi tu să stingi lumina?Ion cu Maria stăteau de vorbă. Maria:– Când eram mică, îmi spuneau toți că dacă mă strâmb așa o să rămân…Ion:– Eh, Mărie, nu poți acum să spui că nu te-a prevenit nimeni…Într-o seară, Ion şi Maria, după o ceartă înfocată, hotărăsc să nu-şi mai vorbească.Se pun ei în pat, iar Ion, care trebuia să se trezească de dimineață îi scrie un bilețel Mariei:“Trezește-mă la ora 5”.Dimineața, la ora 10, se trezește şi Ion. Nervos nevoie mare, se uită în pat şi găsește un alt bilet:“Este ora 5.Trezeşte-te!”– Veți lua câte două lingurițe din acest sirop în fiecare seară, înainte de culcare, recomandă doctorul scoțianului.– Imposibil, domnule doctor! exclamă acesta.– De ce?– Pentru că nu am acasă decât o linguriță.– I-am dăruit soției cartea “Cum să economisești bani”.– Şi care este rezultatul?– Am lăsat fumatul şi am slăbit cu zece kilograme.O soție merge la stația de poliţie din vecinătate să reclame că i-a dispărut soțul. Polițistul cere o descriere:– Are 35 de ani, 1.90 m, ochi negri adânci, păr negru ondulat, o constituție atletică, vorbește frumos şi este bun cu copiii…– Dar, doamnă, soțul dumneavoastră are 1.60 m, este scund, chel, gras, are o gura spurcată şi este rău cu copiii…– Știu, dar cine l-ar vrea pe ăla înapoi?– Tată, de ce în ţara asta nu putem să avem mai multe neveste?– Fiule, acum ești mic, dar când mai crești o să îți dai seama de ce legea ne apără.