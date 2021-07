Bulă vine la școală cu un cucui mare în frunte. Profesoara îl întreabă:-Bulă, cum ai reușit?-Păi… o albină.-De ce nu ai alungat-o cu mâna?-Nu am apucat. Tata a omorât-o cu lopata.-Te iubesc!Soția:-Vorbești tu sau berea?Soțul:-Vorbesc eu… cu berea!-Domnișoară, m-ați blocat!-Posibil… care este profilul tău?-Mi-ați blocat mașina!-Tati, de ce te-ai căsătorit cu mama?Soțul se întoarce către soție și îi spune:-Vezi, până și copilul se miră!-Bună, am sunat doar să îți spun că te iubesc!-Cred că ați greșit numărul. Aici este o fabrică de bere din Brașov.-Știu!-Iubi, chiar sunt grasă?-Nu, iubirea mea! Ești suplă ca o gazelă.. sau cum naiba s-o numi animalul ală cu trompă…Bulă la ora de istorie.-Bulă, ce au făcut romanii după ce au trecut Dunărea?-Și-au uscat hainele!Animalele preferate ale femeilor: Jaguarul în garaj, taurul în cearșaf, vulpea la gât și un bou să îi plătească facturile.-Iubitule, de ce alergi mereu la fereastră când încep să cânt?-Ca să vadă vecinii că nu te bat!