Un preot tânăr era la prima lui slujbă. Emoții mari, frisoane etc.Mai marele lui care trebuia să-l observe îi zice să ia o gură de votcă pentru a prinde curaj.Ăsta bea sănătos un pahar şi pleacă la slujbă. Slujba are un succes nebun în rândul enoriașilor, doar că mai marele lui are ceva nemulțumiri.Îl cheamă când termină şi-i zice:- Să ţii minte: sunt cele zece porunci, nu „top 10”. Este vorba despre „Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh”, nu de „Moșul, fecior-su şi fantoma”...Maria îl dă în judecată pe Ion, pentru că i-a spus „Scroafă”.Câștigă procesul şi atunci Ion întreabă:- Domnu’ judecător, asta înseamnă că nu mai pot să-i spun Mariei „scroafă”?- Da.- Dar, de exemplu, pot să-i spun unei scroafe, „Maria”, fără să pot fi dat în judecată?- Da.Ion se uită la Maria şi zice:- Bună, Maria!O femeie dă un anunț la matrimoniale: „Caut bărbat cu următoarele calități: să nu mă bată, să nu fugă de la mine şi să fie bun în pat”.Primește multe telefoane, iar un tip vine chiar la ușă:- Bună, sunt Bob. Nu am mâini, deci n-o să te bat şi nu am picioare, decin-am cum să fug.- Şi de unde știu eu că ești bun în pat?- Dar cu ce crezi că am sunat la ușă?Soacra își întreabă viitorul ginere:- Am auzit că i-ai făcut fiicei mele o cerere în căsătorie. Cum de nu m-ai întrebat pe mine înainte?- Păi nu am știut că mă iubiți şi dumneavoastră...Un șoricel voia să iasă din ascunzătoare, dar se temea teribil de pisică.Până la urmă, prinde curaj.Ascultă cu atenție şi percepe un zgomot ușor de labe pe parchetul din cameră.Apoi aude lătrături.- Uf, e doar câinele. Drumul e liber...Iese. Dar chiar în clipa aceea pisica îl prinde între gheare şi îi spune:- Vezi ce bine este să știi limbi străine?