Doi prieteni stau la o sticlă de vin:- Nevastă-mea a dat examenul de conducere auto.- Și ce-a făcut?- A luat 8 din 10. Ceilalți doi au reușit să sară din fața mașinii și să se salveze.Doctorii de la Spitalul Județean din Vaslui au rămas cu gura căscată când mi-au venit analizele. Am 35 de ani și ficatul meu este perfect sănătos.- Din păcate, soacra dumneavoastră mai are de trăit o oră, operaţia nu a reuşit...- Nu-i nimic domnule doctor, voi răbda!Badea Ion, renumit în sat pentru vrednicia lui, se pregătea de ieşit la câmp.Maria: Unde mergi, bade Ion?Ion: Ia, să căpăluiesc mălaiul cela.Maria: Da’ cum te duci, că mălaiul nici n-a răsărit?!Ion: Lasă, că până ajung, o creşte el...- Nu pot să înţeleg de ce am fost adus la Pol... Poliţie!, exclamă un beţiv, plin de indignare.- Pentru băutură!, îi răspunde ofiţerul de serviciu.- Păi, de ce nu zici aşa? Adu-mi un coniac!Doar o femeie poate fi atât de insistentă încât să introducă o parolă greşită până când calculatorul îşi va da seama că el e, de fapt, cel care a greşit!