-Cu ce vă ocupați?- Activități agricole online!- Cum adică online?- Bat câmpii pe Facebook!- Iubito, suntem căsătoriți de 20 de ani și pentru prima dată îmi faci o cafea atât de bună.- Lasă cana jos, aia e cafeaua mea!- Alo, am sunat la SRI?- Da.- Este adevărat că îmi ascultați convorbirile?- Da.- Atunci spuneți-mi ce a zis nevasta să cumpăr de la supermarket, că am uitat.La pregătirea pentru bacalaureat, profesorul dezamăgit de prestaţia elevilor le anunţă dezastrul:– 90% dintre voi pică anul ăsta la matematică!– Domn profesor, da’ noi nici nu suntem atâţia.Doi canibali stau într-un pom. Pe jos, trece un cavaler în armură. Un canibal spune:- Azi mâncăm conserve!O blondă explică instanţei cum s-au petrecut lucrurile:- Domnule judecător, să vedeţi, m-a legat la ochi, pe urmă mi-a legat mâinile. Atunci... eu imediat am desfăcut picioarele ca să nu mi le lege şi pe alea...- Există la noi mai mult umor decât în alte locuri de pe glob?- Da, fiindcă noi avem mai mare nevoie de el.