Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 30 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbăta dimineață m-am trezit devreme, m-am îmbrăcat în liniște, mi-am pregătit un pachet cu mâncare pentru prânz, am luat câinele, am mers apoi tiptil până la garaj, am atașat barca la Jeep și am vrut să pornesc la drum. Spre disperarea mea, la ieșirea din garaj am observat că afară era o vijelie de nedescris, ploaie amestecată cu fulgi de zăpadă și vântul care sufla cu peste 95km/h. Am revenit cu mașina în garaj și am pornit radioul. La știri se anunța că vremea se va înrăutăți. M-am întors în casă. M-am dezbrăcat în liniște și m-am strecurat lângă soție, șoptindu-i la ureche: - E o vreme îngrozitoare afară…. Ea, a răspuns somnoroasă: - Îți vine să crezi că soțul meu idiot e la pescuit pe furtuna asta? ### Un ziarist îi ia interviu unui bătrân texan, trecut de 80 de ani. La un moment dat reporterul: - Domnule, știți că, pentru prima dată în istorie, America are un pre-ședinte negru? - Fugi dom’le de-aici… e imposibil… - Nu serios… - Hai dom’le lasă-mă în pace… trăim în America și așa ceva e imposibil… - Uitați ziarele ce titluri au: New York Times - „Barack Obama - Primul președinte de culoare de la Casa Albă”, Washington Post -„Pentru prima dată un cetățean de culoare ajunge președinte”… - Extraordinar… incredibil… tare mândru trebuie să fie stăpânul lui!!!