Î1: Ce faceţi în caz de atac atomic?R1: Ne punem cearceafurile în cap şi mergem tiptil spre cimitir.Î2: De ce tiptil-tiptil?R2: Să nu provocăm panică.Un bărbat, la o librărie:- Aş dori o carte care să trateze despre superioritatea bărbatului faţă de femeie.VÂNZĂTOAREA: Utopie şi SF, la etajul doi, vă rog.FIUL: E adevărat, tăticule, că în unele părţi ale Africii bărbatul nu îşi cunoaşte soţia decât după căsătorie?TATĂL: La fel se întâmplă în toate ţările!Un ascultător vrea să ştie ce este un an lumină. Radio Erevan nu vrea să răspundă la subiect:• Pe noi nu ne interesează, noi plătim consumul lunar.Noaptea, Bulă şi taică-său săpau în grădină.BULĂ: Tata, bunicul avea dinţi de aur?TATĂL LUI BULĂ: Taci şi sapă!Două prietene:- Dragă, de două ore soţul tău flirtează cu blonda aia fără ruşine şi tu nu zici nimic?!- Șșșștt, taci din gură, că vreau să văd cât poate să mai stea cu burta suptă...Viitoarea soacră îşi întreabă viitorul ginere:- Am auzit că i-ai făcut fiicei mele o cerere în căsătorie. Cum de nu m-ai întrebat pe mine înainte?- Păi, nu am ştiut că mă iubiţi şi dumneavoastră...Maria la vrăjitoare:- Mă iubesc doi bărbaţi. Spune-mi, cine din ei va fi norocosul? Vrăjitoarea pune cărţile, apoi se uită atent la ea şi spune:- Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei căsători cu Ion.MARIA: Ioane, ai făcut închisoare?ION: N-am făcut nici o închisoare, Mărie. Când am ajuns eu acolo, era gata făcută.AVOCATUL: Aceasta astenie gravă vă afectează memoria? MARTORUL: Da.AVOCATUL: În ce fel vă afectează memoria?MARTORUL: Uit!AVOCATUL: Uitaţi? Ne puteţi da un exemplu de ceva pe care l-aţi uitat?