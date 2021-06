– Alo, ce faci?– Ard calorii!– Adică faci gimnastică?– Nu, îmi prăjesc nişte carne…Doi tipi la închisoare. Primul întreabă:– Câți ani ți-au dat?– 15!– Pentru ce?– Am spart câteva geamuri la serviciu.– Dar unde lucrai?– Pe un submarin…-De ce nu le plac blondelor bomboanele M&M?-Pentru că sunt greu de decojit.-Dragul meu, spune-mi! Există pe lumea asta ceva mai important decât dragostea?-Hmm…. Iar nu ai făcut cina?Doi pensionari discută pe o bancă, în parc.– Tu de când n-ai mai fost la femei, întreabă primul?– De când am ieșit la pensie. Dar tu?– Tot cam la fel.– Să știi că ne pun aștia ceva în pensie.– Ospătar, mâncarea este foarte proastă! Unde este patronul?– S-a dus să mănânce la restaurantul de peste drum.-Iubito, mergem la film săptămâna asta?-Nu pot… poate cealaltă?-Nu poate nici ea, am întrebat-o!Se înâlnește gazul cu electricitatea:-Salut, scumpo!-Salut, scumpule!