Doi evrei stau de vorbă.- Îngrozitor ce ghinion poate să aibă Cohen. Ieri seară şi-a pierdut toţi banii la cărţi. Până la urmă a mizat-o şi pe nevastă-sa.- Şi?- Nenorocitul a câştigat.La clinica de psihiatrie.- Domnule doctor, pot să-i spun fratelui meu că i-a murit nevasta?- Da! Deşi e grav bolnav, şocul acesta s-ar putea să-l vindece!Bulă şi-a înconjurat patul cu steaguri în pătrate albe şi negre. A trecut medicul de salon și l-a întrebat:- Ce-i cu steagurile astea?- Le-am pus ca să nu fiu călcat de elefanţi...- Și unde ai văzut dumneata elefanţi aici?- Păi, sigur că nu se mai văd, dacă am pus steagurile!În ziua când a fost terminată construirea bazinului de înot, directorul sanatoriului de nebuni a văzut pe unul dintre ei care se pregătea să sară de la trambulină.- Hei, ce faci acolo? Nu vezi că bazinul e gol?- Ba da, dar sar acum, nu când s-o umple cu apă, că nu ştiu să înot!Merg prin zăpada un eschimos şi un geolog... La un moment dat, apare un urs polar. Repede, eschimosul se apucă săşi pună schiurile. Geologul îi spune:- Oricum nu vei reuşi să alergi mai repede decât ursul!La care eschimosul răspunde:- Important este să alerg mai repede decât tine!La Radio Erevan un ascultător întreabă:- O femeie îmi face avansuri. Ce să fac?- Feriţi-vă! După fiecare avans, urmează lichidarea!Părinţii îl trimit pe Bulă la măcelărie să cumpere carne. Bulă se întoarce cu mâna goală.- N-am cumpărat, zice el, fiindcă nu vând ăia decât carne de cal.- Cum aşa? întreabă părinţii miraţi.- Păi am văzut, zice Bulă, că deasupra cârligelor de pe perete scrie: Cal. I, Cal. II, Cal. III...- Aha, trage concluzia Bulă cel bătrân, au început, în sfârşit, s-o eticheteze, hoţii dracului!...