Un patron de farmacie intră în unitate şi, văzând un tip rezemat de perete, îl întreabă pe vânzător:- Ce-i cu tipul ăla? Ce are?- A venit să-i dau ceva pentru răceală şi pentru tuse dar n-am găsit siropul de tuse, așa că i-am dat o sticlă de laxativ...- Ești tâmpit? Cum să-i dai laxativ pentru tuse?- OOO!!! Uită-te la el, îi e frică şi să mai tușească.O doamnă la cumpărături, întreabă:- Cât costă această rochie?- 2.000 RON, răspunde vânzătoarea.- Pe dracu...dar aceasta?- Pe dracu şi jumătate.Bărbații sunt de două feluri:1- ELASTICI...se întind în tot patul;2- SUPRAELASTICI...se inund şi prin alte paturi!Culmile fotbalului:-Să dai gol şi la reluare să ratezi!-Să înceapă meciul şi pe gazon să scrie: “NU CĂLCAŢI IARBA!"-Să dai gol cu capul din penalty!-Să joci singur şi să iei cartonaș roșu!- Cum faci bani cu Facebook-ul?- Urmând, 3 pași simpli:1. Intri pe setări cont2. Da-i click pe dezactivare cont.3. Te duci la muncă....- Bună ziua, suntem de la Bancă, vă informăm că vă punem sechestru pe cont....- Pe care cont doamnă? Pe cel de Facebook???- Nu domnule, pe cel bancar....- Pff.....ce m-am speriat, pe ăsta bancar puteți să-l şi închideți!- De ce se duc blondele la mare?- Pentru că de mică s-au săturat!Să știi că în viață totul se compensează.- Cum adică?- Am constatat: cât mă costă să-mi îmbrac nevasta, tot atât mă costă să dezbrac amanta.Un avocat îl sună pe guvernatorul statului, la o oră destul de târzie:- Domnule guvernator, judecătorul Pierson a murit, iar eu am ţinut să vă informez. Mâine îl înmormântează.- Şi pentru atâta lucru mă deranjezi la ora asta?- Păi, poate-aţi fi de acord să mă puneţi pe mine în locul lui!- Sigur că-s de acord! Dimineaţă aranjez cu groparii.Întrebare la Radio Erevan:- Care este avantajul unei relaţii la distanţă?Răspuns:- Toţi patru sunt fericiţi.- Doctore, oare e adevărat că, dacă am să mănânc mai mulţi morcovi, am să văd mai bine?- Te mai îndoieşti? Dumneata ai văzut vreodată iepure cu ochelari?- Haide puiule, spune-i la revedere lui nenea! Haide, ce spunem noi când pleacă un musafir?- În sfârşit!Două blonde priveau cu interes la o pereche de mănuşi din cauciuc aflate într-o vitrină:- La ce pot folosi oare aceste mănuşi? întreabă una dintre ele.- Păi, cum la ce?! Cu ele te poţi spăla pe mâini fără să te uzi!Un scoţian vine acasă şi îi spune nevestei:- Am economisit 10 penny astăzi!- Cum?- Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!- Vai, vai… puteai să economiseşti două lire!- Cum?- Trebuia să fugi după taxi!