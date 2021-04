La ora de română, profesoara îi roagă pe elevi să scrie ce ar face ei dacă ar fi multimiliardari.Toţi copiii scriu numai Bulă nu.Profesoara întreabă:- Bulă, tu de ce nu scrii?La care Bulă:- Îmi aştept secretara.Conferință la care participă trei berze.Una întreabă:- Ce ați mai făcut zilele astea?Prima barză:- Eu am adus pe lume doi gemeni drăguți!A doua barză:- Eu am adus pe lume niște tripleți!A treia barză:- Eu am speriat doi studenți!Medicul:- Să ştiţi că principalul vinovat al bolii dumneavoastră este alcoolul!Pacientul:- Mulţumesc, domnule doctor, bine că nu sunt eu de vină!O femeie către un bărbat la o petrecere:- Dumneata semeni tare mult cu al treilea soţ al meu.- Dar de câte ori aţi fost căsătorită?- De două ori până acum.Două blonde discutau. La un moment dat, una dintre ele îi spuse celeilalte:- Auzi, fată, m-a invitat George la majoratul lui!- Ei da, şi câţi ani împlineşte?- De unde să ştiu că nu mi-a spus.- Păduchi aveţi?- Da.- Şi cu ce-i trataţi?- Păi nu sunt bolnavi!