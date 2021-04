Trei inși, beți turtă, merg în patru labe, unul după altul, pe calea ferată.- Nu se mai termină odată scara asta? se plânge cel din coadă.- Măcar are balustradă, oftează al doilea.- Ura! băieți, vine liftul, strigă cel din faţă.Un rus se trezește dimineața şi vede tancuri cu steagul Americii în fața casei așa că iese în stradă urlând:- “Freedom, Freedom!!!!”.Un soldat iese din tanc şi îi spune:- “Niet freedom. Halloween!”- Cum a câștigat Conchita Eurovisionul?- Pe barba ei…Lasă-le pe celelalte!Nu te mai gândi la ele.Eu sunt cea mai fidelă.O să te aștept toată viața.Suntem sortiți să ne întâlnim şi să fim împreună.Semnat ...Moartea.Se urcă un bețiv în tramvai şi vomită pe un călător, la care călătorul:- Ce faci, mă porcule?- Tu vorbești, bă, nu vezi cum arăți?- Viața e exact ca scara de la coteț.- Adică?- Scurtă şi plină de găinaț.- Am venit să cer mâna fiicei dvs!- Cea mare sau cea mică?- Cum, nu le are la fel?