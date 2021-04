- Domnule poliţist! Soţia mea a ieşit aseară din casă şi nu a mai venit.- Vă rog să o descrieţi, în ce era îmbrăcată?- Ei, e femeie, în rochie. Cu ea mai era un câine…- Ce câine?- Fox Terrier, înălţimea 32 cm, urechea dreaptă e neagră, pe lăbuţa cea stângă din spate este o pată albă, are cureluşă gri, ochii negri…- Nu ţi-e ruşine că te-a adus chelnerul acasă la miezul nopţii?- Păi, dacă mai devreme n-a fost liber…- Cum ai reuşit, domnule, să intri în şanţ?- Păi, domnule agent, eram sub influenţa fiinţelor psihotrope.- Vrei să spui „substanţelor”?- Nu, nu, eram cu soacră-mea şi nevasta în maşină.La o şcoală scoţiană profesorul întreabă:- Ce a făcut înotul un sport foarte popular în Scoţia?La care unul din elevi:- Taxa de pod!Dacă aş afla vreodată că mai am doar o săptămână de trăit, aşpetrece-o alături de soacră-mea. Asta ar fi cea mai lungă săptămână din viaţa mea…Un moldovean vine la muncă dis-de-dimineaţă cu un ochi umflat, şchiopătând şi cu mâna în ghips.Şeful mirat îl întreabă ce s-a întâmplat.- Ah, nimic deosebit, răspunde moldoveanul.- Cum nimic domnule, când eşti aşa de rănit?- Ah, nimic deosebit şefu´, nişte golani m-au prins la nevastă-mea!