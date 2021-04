- De ce ai fugit din sala de operaţie înainte de a fi operat?- Pentru că infirmiera spunea tot timpul:- Curaj, nu vă fie teamă, e o operaţie uşoară!- Păi şi asta nu te-a liniştit?- Nu! Pentru că vorbea cu chirurgul!Unul se întâlneşte cu un prieten care era bandajat peste tot, plin de vânătăi, un picior rupt şi ochii negri.- Da’ ce-ai păţit? Ai ajuns sub un tir?- Nu… e din cauza noului meu hobby. În fiecare noapte, pe la 2.00, sun la întâmplare numere de telefon şi zic: Fraiere, ia ghici, ai idee cine sunt?- Şi?- Săptămâna asta chiar a ghicit unul…Un bărbat abordează o femeie foarte frumoasă într-un hipermarket:- Nu vă supăraţi, mi-am pierdut soţia prin magazin şi trebuie să plecăm urgent. V-ar deranja dacă am sta un pic de vorbă?- De ce?- Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu o femeie frumoasă, soţia mea apare de nicăieri!În toiul nopţii, Bulă, cu vânătăi pe faţă şi cu două valize în mâini, sună la uşa lui taică-său.- Ce-i cu tine, Bulă, la ora asta şi în halul ăsta?- M-am certat cu nevastă-mea.- Şi a îndrăznit aia să dea în tine? Eu, în locul tău, o făceam bucăţi!Bulă, rânjind:- Dar tu ce crezi că am în valize?Dumnezeu, după ce a făcut bărbatul şi femeia, își admira opera.Întâi îi cade privirea asupra bărbatului:- Ce minunăție, ce opera reușită, câta frumusețe! Apoi se uită şi la femeie:- Eh. Tu va trebui să te machiezi puțin.Ieri seara stăteam de vorbă cu nevasta-mea despre eutanasiere şi i-am spus: să nu mă laşi niciodată într-o stare vegetativă, să fiu dependent de o maşină şi alimentat cu lichide. Dacă o să fiu vreodată într-o astfel de stare, te rog să mă decuplezi de la toate instalațiile care mă ţin în viaţa. Şi atunci ea s-a ridicat, a închis televizorul şi calculatorul, apoi mi-a aruncat berea.Două ciori se plimbau pe calea ferată. La un moment dat trece cu viteză un tren. Una dintre ciori se fereşte, cealaltă e spulberată. Cioara supravieţuitoare întorce capul, îşi priveşte surata cu dispreţ şi comentează: Ce să spun, Ana Carenina!Zorro vede o tipă super şi ca să o impresioneze face un “Z” pe gard.Tipa remarcă: Zupermen!!!Două fire de nisip zburau deasupra deşertului. La un moment dat, un fir de nisip îi spune celuilalt: Aterizăm?Răspuns: În aglomeraţia asta!?Două babe în cimitr bibileau mormintele răposaţilor soţi. Una o întreabă pe cealaltă:-Câţi ani ai, dragă?- 75, dar tu?- 85 de ani.- Aaaa, şi te mai duci acasă?Pilotul unui avion către turnul de control:- Am rămas fără combustibil, într-un minut o să mă prăbușesc.Turnul:- Ok, mulțumesc, te ștergem din listă.- Se desființează fiscu’, strigă fericit Bulă.- Ei, na, de unde ai aflat?- Adineauri am primit de la ei un plic pe care scria “Ultima înștiințare”!O blondă intervievată…- Cați soți ai avut până acum?- Doar ai mei? Sau aşa….. în general?