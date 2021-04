Un motociclist se învârtea cu motocicleta lui în jurul unui restaurant, zicând:- Cine are motocicletă ca a mea?Mai trec două ore în care el tot se mai învârtește și zice același lucru. Până la urmă, unu` din restaurant iese, și îi spune:- Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?- Nu mă laud. Cine are motocicletă ca a mea, că nu știu cum s-o opresc!Conferință la care participă trei berze.Una întreabă:- Ce ați mai făcut zilele astea?Prima barză:- Eu am adus pe lume doi gemeni drăguți!A doua barză:- Eu am adus pe lume niște tripleți!A treia barză:- Eu am speriat doi studenți!Două blonde discutau. La un moment dat, una dintre ele îi spuse celeilalte:- Auzi, fată, m-a invitat George la majoratul lui.- Ei, da, tare! Şi câți ani împlinește?- De unde să știu, că nu mi-a spus...Două prietene povestind între ele:– Tu, cum e soțul tău?– E un amestec dintre Dr. House, Mr. Bean și Brad Pitt.– Văi, tu, ai un bărbat doctor, inteligent, simpatic și glumeț, frumos și atrăgător?– Ah, nu, e șchiop și arogant, urât și caraghios, narcisist și drogat.Doi beţivi făcuţi varză zac pe zăpadă. Deodată se apropie de ei un Saint-Bernard uriaş, cu un butoiaş de rom la gât.- Ia uită-te, vine cel mai bun prieten al omului, zice unul.- Da, şi ia uite ce câine mare îl aduce!Ce face moșul când îi moare unul din reni?Insuficiență renală!În paradis, Sf. Petru întâmpina 10 femei moarte în aceeași zi. Sf. Petru le oprește la poarta Raiului şi le spune:- Toate femeile care şi-au înșelat soții, un pas înainte.9 dintre cele 10 femei înaintează cu un pas.În acel moment, Sf. Petru se întoarce către Dumnezeu şi îl întreabă:- Şi cu surda ce facem?Caut o fată sinceră, frumoasă, inteligentă, cu sâni mari, sexy, cu aspect fizic plăcut, pentru o relație serioasă,... în fiecare joi seara!Întrebare la Radio Erevan:- Femeile trăiesc mai mult decât bărbații?- Da, mai ales văduvele!