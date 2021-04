Într-o seară, tatăl merge să-şi ia fiul de la şcoală. Cu nostalgie, tatăl priveşte şcoala şi zice:- Aici am învăţat şi eu, acum 30 de ani!La care fiul îi răspunde:- Ştii, tati, diriginta ne-a zis azi că aşa tâmpiţi ca noi n-a mai avut de 30 de ani!Tatăl şi fiul, la masă. Deodată, fiul zice:- Tată, am decis să trăiesc singur!- Foarte bine.- Vezi că ţi-am făcut eu bagajul, e afară...Soţia era bolnavă, iar dimineaţa, soţul îi face un sandwich copilului, îl ia de mână şi-l duce la grădiniţă. La grădiniţă, educatoarea îi spune că nu l-a văzut pe copil în viaţa ei. Nici la a doua grădiniţă nu are succes. La a treia grădiniţă, copilul zice:- Tăticule, încă o grădiniţă şi eu astăzi chiar că întârzii la şcoală!Doi copii se laudă cu părinţii lor.- Tatăl meu e poliţist, zice primul.- Al meu este medic stomatolog agricol, răspunde cel de-al doilea.- Cum adică?- Pune dinţii la greblă!După un chef monstruos cu prietenii, un tip soseşte a doua zi la serviciu.- Ce ţi-a spus nevasta, azi noapte, când ai sosit acasă?- Eeeeeee, mai nimic, fleacuri! Oricum, dinţii din faţă trebuia să-i scot…