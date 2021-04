După o vizită a lui Obama în Bucureşti, doi bărbaţi discută:- Ai văzut ce ceas mişto avea Obama?- Nu.- Hai la mine acasă să ţi-l arăt!Cineva bate la porţile Raiului. Sfântul Petru deschide şi vede un jucător de fotbal.- Tu cine eşti?- Sunt jucător în naţionala României.- Şi cum de ai nimerit poarta?- Bulişor, tu ai învăţat papagalul să vorbească urât?- Nu, bunicuţo. I-am spus numai ce nu are voie să repete.- Alinuţa, ce-ai făcut la examenul de azi de la Bacalaureat? o întreabă maică-sa pe fiica sa blondă.- L-am picat… răspunse ea.- A fost aşa de greu?- Normal. Păi de unde era să ştiu eu cine a inventat legea atracţiei universale a lui Newton?… Că doar ştii că nu mi-a plăcut niciodată geografia!Două babe citeau ziarul pe o bancă în Parcul Cişmigiu. Deodată una spune celeilalte:- Uite, dragă, aici scrie că, în Parcul Herăstrău a fost violată o babă de 80 de ani!Cealaltă exclamă:- Şi noi stăm ca proastele în Grădina Publică!Un cerşetor care făcea pe orbul se adresează unui trecător:- Domnu inginer, daţi-mi şi mie un leu.- Nu-ţi dau nimic, pentru că nu eşti orb!- Dar ce, tu eşti inginer!?În anul 1970, Ceauşescu merge în vizită în judeţul Harghita. Un pionier voios oferă florile ceremoniale lăsându-se îmbrăţişat.- Cum te cheamă, pui de dac?- Istvan Attila, tovarăşe Nicolae Ceauşescu!- Mami, mami, la şcoală îmi zic colegii că am capul mare!- Păi, şi tu nu fugi după ei, să îi baţi?- Ba da, dar…- Dar ce?- La un moment dat îi pierd, că intră pe străduţe înguste…Patru prietene hotărăsc să îşi spună defectele lor.Prima: Eu sunt cam uşuratică!A doua: Eu sunt beţivă!A treia: Eu le am cu furatul!A patra: Aţi pus-o! Eu sunt bârfitoare!Bulă pleacă la vânătoare şi la întoarcere îi aduce Bubulinei doi iepuri gata jumuliţi:- Ce-i, dragă, cu iepurii ăştia? N-au avut piele?- Ba au avut, dar când i-am împuşcat făceau amor şi nu au mai avut timp să se îmbrace…