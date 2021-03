Pentru băieții cu simțul umorului: Apropiați-vă de o fată şi spuneți-i:- Domniţă, v-ați murdărit cel mai frumos loc.După asta urmăriți unde se va uita ea."Într-adevăr, alcoolul este posibil să fie cel mai mare dușman al omului. Dar Biblia ne învață că trebuie să ne iubim dușmanii"- Măi Gheorghe hai să te întreb ceva: ce faci când eşti înconjurat de lei din toate părţile?- Nu ştiu, mă Ioane,… habar nu am ce pot să fac?- Îi bagi în buzunar, fraiere!Ai două posibilități când te cerți cu o femeie:1. Dacă are dreptate, fii corect cu ea şi taci din gură.2. Dacă greșește, fii bun cu tine şi taci din gură!Bulă era pe moarte... Şi Moartea îi zice:- Bulă, dă-te jos de pe mine!...Copilul unui maniac de internet îl întreabă pe taică-său:- Tati, noi de ce avem cinci degete la mână dacă mouse-ul are doar două butoane?O doamnă, în Piața Victoriei, se împiedică şi cade.Întâmplător, un politician vede faza din mașină, oprește şi se repede să o ajute.- Cum aş putea să vă mulțumesc? întreabă femeia.- Votând PSD la viitoarele alegeri!- Mă scuzați… m-am lovit la genunchi, nu la cap!