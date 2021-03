O blondă se plimba cu o coală de hârtie prin intersecţie.Un poliţist o opreşte şi o întreabă:- Ce faceţi domnişoară?Ea îi răspunse:- Conduc un A4.- De ce le plac femeilor pantofii?- Deoarece nu contează ce şi cât de mult mănâncă, pantofii li se vor potrivi întotdeauna.Se întâlnește baciu Ion cu baciu Gheorghe:- Mă, am 20 de ani acuș‘ de când m-am însurat şi tot cu prima femeie am rămas...zice Ion, oftând.- Ei aş!...răspunse Gheorghe, mândru. Eu le schimb ca pe perechile de ciorapi, mă!- Chiar așa?! se holbă Ion.- Normal, mă. Cum trece anu‘, cum alta!Doi polițiști gonesc cu mașina. La un moment dat ocolesc o groapă şi intră într-un pom. Ies amândoi dintre fiarele contorsionate, iar unul dintre ei zice:-Să știi că merităm o primă! Niciodată nu am ajuns așa de repede la locul accidentului.- Dragule, tu nu cumva mă înșeli cu alta? mă întreabă nevastă-mea.- Păi crezi că aş avea timp, dragă?...i-am răspuns.Tu nu vezi că tot timpul sunt ocupat?- Da?Şi cu ce mă rog ești așa de ocupat?- Păi...cu una, cu alta...- Ce rezultă dacă încrucișezi o femeie cu un păianjen?- O femeie de servici cu opt mâini.- Ce își scriu mai nou ardelenii pe poartă în loc de "câine rău"?- Moldovean în gazdă.Sunt trei căi prin care te poți ruina: femei; jocuri de noroc; băncile.Cu femeile e cel mai plăcut, cu jocurile de noroc e cel mai rapid iar cu băncile e cel mai sigur.O tânără la spovedanie:- Părinte, eu ...- Ştiu, fiica mea, ce ai făcut, că suntem prieteni pe Facebook. Am văzut poze, am citit ce ai scris pe perete ... Mi-a fost destul.- Şi ce trebuie să fac pentru a fi iertată, părinte ?- Să dai like la 10 mănăstiri ...Ştefan cel Mare le vorbește răzeșilor înainte de lupta cu turcii:- Răzeși, mâine la orele 8:00 de dimineață avem luptă cu Osman şi armata lui, așa că să veniți toți cu săbii, furci, coase şi ce mai aveți pe-acasă ca să ținem piept dușmanului... Bă, da' să veniți, c-am vorbit cu omu'.