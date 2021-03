Mama către fiica proaspăt căsătorită:- Copila mea, să nu uiţi niciodată zicala: găteşte-i soţului un peşte şi-l saturi pentru o zi. Învaţă-l să pescuiască şi vei avea weekend-urile libere.- Iubitule, vreau să-mi cumperi un telefon nou.- Păi şi celălalt?- Celălalt îmi cumpără tabletă.Banii sunt importanți, dar banii, nu sunt totul.Sunt pe lume lucruri mult mai importante decât banii.Iar ca să ai parte de ele, nu trebuie decât să ai ceva bani.La o masă într-un restaurant, un bărbat şi o femeie mănâncă. La un moment dat, bărbatul începe să alunece din scaun şi dispare sub masă.Chelnerul, care a observat, se apropie de tipă şi spune:- Doamnă, soțul dumneavoastră a alunecat sub masă. E totul în regulă?- Nu, soțul meu nu a alunecat sub masă, soțul meu tocmai intră pe ușă...Pe plajă:-Mami, pot să intru și eu în apă?-Nu. E plin de rechini acolo.-Da tati de ce are voie?-El are asigurare de viaţă.Unul dintre pasagerii de pe vapor îi atrage căpitanului atenția că pe o insuliță e un om zdrențăros care sare şi dă din mâini lângă un foc.- Cine e tipul? Ce-o fi cu el?- Nu știu, zice căpitanul, însă de câte ori trecem pe aici se bucură nespus!Blonda zâmbește galeș la polițist:- Nu credeți că 300 de lei e cam prea mare amendă?- Unde lucrați? - întreabă polițistul.- La supermarket.- Bine, atunci vă dau numai 299,99!Un copil se întoarce de la școală fericit:- Tată, tată!...- Ce vrei ma?- Azi am fost dat exemplu la școală!- Bravo, mă! Cum s-a întâmplat minunea?- La ora de zoologie, doamna profesoară a spus ca porcul miroase ca mine!