- De ce e mai important pentru o femeie să arate bine decât să-şi arate inteligenţa?- Pentru că bărbații văd mai bine decât gândesc!Moşul şi baba adorau să se joace de-a v-aţi ascunselea.Baba dimineaţa ascundea ţuica, iar dacă până seara moşul nu o găsea, venea rândul babei să se ascundă.Soția îl întreabă pe soț:- Cu câte femei te-ai culcat?- Draga mea, doar cu tine, cu restul am stat treaz.Stătea pe o bancă la metrou şi mi-a atras atenția la cum se holba cu ochii cât cepele la ziar, parcă voia să-l mănânce.Mă apropii discret şi întrezăresc titlul ziarului: LIBERTATEA.- Prietene, vezi ca ții ziarul invers.- Știu, că voiam să mă uit sub fusta fetei de la pagina 5.Legile comitetului :1. Nu veni niciodată la timp; vei fi etichetat ca începător.2. Nu spune nimic până când întâlnirea nu trece de jumătate; vei fi etichetat ca înțelept.3. Fii cât se poate de vag; previne iritarea celorlalți.4. Când ai dubii, sugerează formarea unui subcomitet.5. Fii primul care propui ridicarea ședinței; propunerea te va face popular, căci asta așteaptă toată lumea.- Ia povestește, măi Gheorghe, cum a fost cu accidentul de maşină?- Apăi, o fost aşa: ...am mers pe drum tăt înainte, şi trotuarele se apropiau de noi, şi când drumu'o luat-o spre stânga, noi tăt înainte...- Aveți o nevroză endogenă, zise medicul. Cum vă petreceți timpul liber?– Stau acasă mai tot timpul…– De ce nu va găsiți o femeie să iesiți cu ea în oraș, să vă distrați? Nu v-ar plăcea?– Ba da, mi-ar plăcea !– Și atunci de ce nu o faceți? Sunteți timid?– Nu, dar nu mă lasă nevastă-mea.Copilul de patru ani s-a pierdut la supermarket. Este întrebat:- Cum te cheamă mama ta?- "Bulişor lasă aia e scumpă".