După operație, doctorul către pacient:- O voi trimite pe asistenta mea în seara asta la dumneavoastră...- Domnule doctor, trimiteți-o mâine seară vă rog, astăzi încă nu mă simt în putere....Un ţigan prinde peștișorul de aur, îl rotește pe toate părțile şi nu știe ce să facă cu el. Pestele nu mai rabdă:- Hai mă omule, pune-ţi o dorință!- Ce fel de dorință?- Păi cum să-ţi explic.... Spre exemplu, ieri m-a prins un om şi m-a rugat să-i dau 1.000.000 de euro, şi eu i-am îndeplinit dorință. Dar tu ce vrei?- Adresa lui...O blondă merge la psiholog:- Domnule doctor, să ştiţi că bărbatul meu mă înșală!- De unde ştiţi?- Am patru copii şi niciunul nu seamănă cu mine…Un bărbat cheamă niște prieteni la un bar... el le spune (după ce au ajuns cu toții):- Băieți, am fost la femei.- Şi... cum e???... întreabă ei curioși.- Mai curat ca la bărbați...Soţul şi soţia călătoresc cu trenul.La un moment dat, văd pe câmp câteva vaci şi câţiva porci, la care soţul:- Neamuri de ale tale?Soţia:- Da, socrii mei.Trei prieteni se laudă cu nevestele lor.Primul: - Eu am o nevastă ca o libelulă!Al doilea: - A mea e ca o căprioară!Al treilea stă, se gândește, se gândește şi după cinci minute spune: - Păi… nici a mea nu prea seamănă a om!Vine un sol turc la poarta lui Ştefan cel Mare. Un străjer fuge repede să-l anunțe pe domnitor:- Mărite, la poartă e un sol turc care vrea să vă vorbească!- Şi ce vrea? întreabă Ştefan.- Nu ştiu, a spus doar că "Vreau cu Măria Sa!"- Asta nu se poate! Orice s-ar întâmpla, dar pe Măria mea nu i-o dau nici în ruptu' capului!