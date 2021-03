Într-o familie de ţigani, feciorul îl vede pe taică-su că vrea să iasă din casă şi îl întreabă:- Tată, unde te duci?- Mă duc până la magazin să-mi cumpăr o cămaşă.- Aaa,… auzi tată, dacă tot nu te vede vânzătoarea, să-mi cumperi şi mie una!Un scoțian se plângea de serviciile unei firme de curățătorie:-E prea scump. Eu nu v-am adus decât o singură rufă la spălat!-Aveți dreptate, dar într-un buzunar al gecii dumneavoastră am găsit două tricouri, în altul un pulover şi în al treilea alte două tricouri.În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Bulă a fost întrebat:- Ce te-a făcut să te înrolezi în armată?- M-am înrolat din mai multe motive. Am vrut să-mi slujesc patria, am vrut să lupt contra fascismului, am vrut să construiesc o lume mai bună, demnă de eroii ei, dar motivul principal a fost că m-au înhăţat ăştia.Un cetățean se plânge altuia:- Soacra-mea e ca ziarul Adevărul.- De ce? Spune multe adevăruri?- Nu, apare zilnic.Bulă la ora de Sociologie:-Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia – explică profesorul. Bulă, tu nu ești atent!-Ba da, domnule profesor.-Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 1.000 de lei?-Vrăjitor, domnule profesor.