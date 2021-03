Examen în epoca de piatră. Deodată în peșteră se aude un urlet.- Neandertal, ce ai de urli? întreabă profesoara.- Mă iertați doamna profesoară, dar mi-a căzut fițuica pe picior.- De ce fac oltenii mămăliga în tigaie?- Să încapă în diplomat.Doi scoțieni treceau prin faţa unui bar. Unul dintre ei întreabă:- Bei o bere?- Da.- Atunci du-te şi o bea mai repede, că eu te aștept afară.Un marinar român naufragiat de ani de zile pe o insulă pustie vede cu mare încântare într-o zi o navă în depărtare şi o barcă apropiindu-se de țărm. Nu după mult timp barca ajunge la țărm, iar unul din ofițeri îi înmânează bietului naufragiat un teanc mare de ziare şi-i spune:- Căpitanul vrea să citești toate ziarele astea şi apoi să ne anunți dacă mai vrei să fii salvat...- Care este diferența între o femeie şi o femelă hipopotam?- Una are gura mare şi un fund enorm şi cealaltă trăiește în apă.- Care mai e scorul la meciul de rugby?, o întreb eu, din bucătărie, pe nevastă-mea.- Zic ăștia că Steaua câștigă, dar văd că Dinamo înscrie câte un punct la fiecare secundă!, răspunde ea din dormitor.- Scorul e ăla de DEASUPRA cronometrului, dragă!Într-o zi Bulă stătea într-un parc şi plângea. Unui om, văzându-l, i s-a făcut milă şi l-a întrebat ce a pățit:- A murit bunica!- Vai, cum așa?- A călcat-o tramvaiul pe deget...- Păi şi ce, a murit din cauza asta?- Da, că avea degetul în nas...I: Ce este securitatea?R: Inima partidului care bate, bate, bate...Ion se duce la Istvan în vizită şi, stând ei așa, plictisindu-se, la un moment dat, Istvan scoate din buzunar o cutiuță în care se afla un inel, i-l arată lui Ion şi-l întreabă:- Ei, ce zici?- Păi, e frumos...Apoi, Ion continuă:- Dar cred că mama m-ar omorî dacă m-aş căsători cu un ungur...Într-o familie de ţigani, feciorul îl vede pe taică-su că vrea să iasă din casă şi îl întreabă:- Tată, unde te duci?- Mă duc până la magazin să-mi cumpăr o cămaşă.- Aaa,… auzi tată, dacă tot nu te vede vânzătoarea, să-mi cumperi şi mie una!Un scoțian se plângea de serviciile unei firme de curățătorie:-E prea scump. Eu nu v-am adus decât o singură rufă la spălat!-Aveți dreptate, dar într-un buzunar al gecii dumneavoastră am găsit două tricouri, în altul un pulover şi în al treilea alte două tricouri.În timpul celui de-al doilea război mondial, Bulă a fost întrebat:- Ce te-a făcut să te înrolezi în armată?- M-am înrolat din mai multe motive. Am vrut să-mi slujesc patria, am vrut să lupt contra fascismului, am vrut să construiesc o lume mai bună, demnă de eroii ei, dar motivul principal a fost că m-au înhăţat ăştia.Seara, soțul şi soția vizionează un film de groază. Dintr-o dată, pe ecran apare un monstru.Soția:- Oh, mamă!Soțul:- Da, seamănă!Un cetățean se plânge altuia:- Soacra-mea e ca ziarul Adevărul.- De ce? Spune multe adevăruri?- Nu, apare zilnic.