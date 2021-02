Alinuța vorbea cu două colege:- Fratele meu e așa mic că abia ajunge să deschidă ușa!- Fratele meu e mai mic decât al tău, el intră pe sub ușă!Alinuța:- Fratele meu e cel mai mic, el se urcă pe scaun să iasă pe sub ușă!Fata către mama sa:- Mami, mami, tu mi-ai zis că îngerii au aripi şi pot zbura.- Da draga mea, aşa este.- Azi dimineaţă l-am auzit pe tati spunându-i menajerei “îngeraş”, ea când va zbura?- Mâine dimineaţă, scumpo, mâine dimineaţă.- Iubito, o să mă mai iubești şi dacă n-o să mai am bani?- Desigur iubire, doar că o să-mi lipsești puțin!- Aş dori o femeie ca Luna!- Așa frumoasă şi calmă?- Ah, nu, să apară seara şi să dispară dimineața!Un bărbat se întoarce seara târziu de la o petrecere cu prietenii. Intră în casă.... extrem de nervos bate cu pumnul în masă şi rage la nevastă-sa:- Femeieee!... Cine e șeful în casă?Femeia, scurt îi scapă un dos de palmă peste gură. Bărbatul resemnat:- Da ce? Nici măcar să întreb n-am voie?!Soția se întoarce de la shopping şi-i spune soțului:- Am două veşti pentru tine:Cea proastă: Ţi-am cheltuit toți banii.Cea bună: Te iubesc așa sărac, cum ești!Fiica lui Bulă își prezintă logodnicul la părinți.După plecarea tinerilor, Bubulina îl întreabă pe soț:- Ce părere ai, Bulă, despre logodnic?- Asta nu prea contează, Bubulino. Important este ce părere are el despre tine!Un moldovean merge cu copilul cel mai mic la câmp. La întoarcere acesta îi zice:- Tati am văzut un greieraș, era mic şi avea două antene pe cap! La care tatăl:- Parabolice sau Digi?Un părinte caută un cadru didactic la şcoală şi întreabă un elev:- Fii drăguţ, nu ştii unde este domnul profesor de matematică?- Da, îşi bate capul, cu o necunoscută în cancelarie!Ion şi Maria stau în pat. Ion e plictisit, Maria are chef de ceva acţiune:- Ioane, pun pariu că nu mă găseşti sub cearceaf!- Dar pui pariu că nici nu te caut?La tribunal se audiază martorii:- Când ați văzut că inculpatul intenționează să-şi arunce soacra de la etaj, de ce n-ați intervenit?- Pentru că am văzut că inculpatul este destul de puternic ca s-o facă şi singur...Un băiat a hotărât să se eschiveze de la serviciul militar și s-a prefăcut a fi orb. Pentru a părea cât mai convingător a rugat-o pe logodnică să-l țină de mână când se vor duce la comisia medico – militară. Comisia s-a uitat la logodnică și a concluzionat că băiatul într-adevăr e orb.Este foarte uşor să faci o femeie fericită!Trebuie să-i fii: prieten, partener, iubit, frate, tată, profesor, educator, bucătar, mecanic, instalator, arhitect, stilist, electrician, ginecolog, psiholog, psihiatru, terapeut şi amabil, simpatic, sportiv, iubitor, atent, gentleman, inteligent, amuzant, creativ, sensibil, puternic, înţelegător, tolerant, modest, sincer, practic, curajos, recunoscător, vesel, pasional.Un canibal mititel se așază pe plajă şi vede trei nudiste. Canibalul, curios se duce la un alt canibal mai bătrân şi-l întreabă:- Ce fac fetele astea aici?- Se prăjesc la soare.- Dar ce, crude nu sunt bune?În stațiunea Mamaia, un ungur înecându-se în mare a uitat cum se spune în română cuvântul "ajutor" şi strigă: - - Me scald ultima date!