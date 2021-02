Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.- Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?- Păi am pescuit fără permis...- Şi cât ţi-au dat?- 25 de ani.- Nu se poate, ai mai făcut tu ceva...- Păi am pescuit cu dinamită.- Şi? Ce ai prins?- Ei... trei ştiuci aşa... de vreo 30 cm, doi şalăi de 50 cm şi vreo patru scafandri aşa, mai mititei...Un ardelean într-un magazin ca să cumpere un termos. Vânzătoarea îi arată unul:- Uite, bade, termosul asta e foarte bun: vara ţine ceaiul rece, iar iarna îl ţine cald.Ardeleanul se scarpină după ureche, nedumerit:- Apăi de, cucoană, dacă zici că-i bun, iaca l-oi lua. Da' lămureşte-mă şi pe mine: de unde dracu' ştie termosu' ăsta când îi vară şi când îi iarnă?În mijlocul apei unui lac, o femeie se îneacă. Un bărbat pe mal începe să strige după ajutor. Un pescar aflat în apropiere vine în goană şi-l întreabă ce s-a întîmplat. Bărbatul îi spune:- Omule bun, îţi dau 100 $ numai să o salvezi pe nevastă-mea, că se îneacă!Pescarul acceptă, se aruncă în apă şi scoate femeia teafără pe mal.- Acum dă-mi suta de dolari, spuse pescarul.- Păi cum să-ţi spun, am crezut că-i nevastă-mea, dar m-am înşelat, iar tu ai salvat-o pe... soacră-mea!- Ăsta mi-e norocul, spuse pescarul scoţând portofelul. Spune-mi cât naiba îţi datorez...O tipă cu o maşină trăznet într-un service auto. Mecanicul întreabă:- Ce s-a întâmplat?- Merge aiurea și se opreşte motorul.Mecanicul deschide capota și găseşte un bileţel: „Este o proastă, nu ştie să conducă, iar eu n-am de gând să plătesc. Soţul”.Mecanicul închide capota:- Ne pare rău, dar nu vă putem ajuta, mergeţi la un alt service.Tipa furioasă:- La mama dracului, sunteţi al şaptelea service care mă refuză.