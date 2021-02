Nu fumez, nu consum alcool, nu merg la cazinou şi nu umblu după femei uşoare. Mă culc la 9 seara şi mă trezesc la 5 dimineaţa, calm, liniştit şi ascultător. Dar toate se vor schimba când voi ieşi din închisoare.Soţul şi soţia, la restaurant. De soţ se apropie o frumoasă tânără şi, fără să spună nimic, îl sărută cu patimă.Soţia furioasă:- Cine este?- Lasă-mă în pace... Acum mă gândesc cum să-i explic cine eşti tu!- Nu ştiu ce să fac cu străbunicul meu: îşi roade unghiile tot timpul.- Şi al meu făcea la fel, dar l-am dezvăţat rapid.- Cum? I-ai legat mâinile?- Nu, i-am ascuns dinţii.Soţul şi soţia acasă. Sună telefonul. Soţul ridică receptorul, ascultă jumătate de minut, fără să scoată un cuvânt, apoi îl pune în furcă.Soţia: - Cine a fost?Soţul: - Probabil cineva de la Meteorologie a greşit numărul. A întrebat: „Draga mea, orizontul este curat?”Soţia către soţ (cu jumătate de gură):- Probabil nu eşti interesat, dar mă gândeam să facem un bebe. Ne poate întări relaţia, toată lumea va vedea cât ne iubim şi ce părinţi minunaţi suntem.- Ai dreptate iubito, zice soţul, nu sunt interesat!După ce se trezeşte din comă, soţul îşi întreabă soţia:- Sunt în Rai?- Nu, dragule, eşti la spital. De ce?- Nu o văd pe soacră-mea!- Mamă, ce e ăla un avort?- Întreabă-l pe fratele tău.- Dar nu am un frate...- Acum pricepi?Un bărbat îi face cadou iubitei lui un inel cu un diamant foarte mare. Ea se uită la el şi începe să ţipe:- Îmi faci cadou un diamant fals?!El zâmbeşte şi îi spune:- Merge perfect cu genele, sânii şi orgasmele tale…- Am auzit că tocmai ţi-a murit soacra, sincere condoleanţe... Ai fost alături de ea în ultimele clipe?- Da, am fost... Dar, dacă te întreabă Poliţia, să spui că eram cu tine!Soţia îşi părăseşte soţul şi se mută la maică-sa.- Închipuieşte-ţi, mamă! Cum am ieşit din casă să vin la tine, am auzit un zgomot puternic. Acum nu ştiu: ori s-a împuşcat, ori a destupat o sticlă de şampanie…