Vorbesc două prietene:- Am făcut cunoștință pe net cu trei bărbați: primul este bogat, al doilea deștept, iar al treilea este un dansator desăvârșit. Pe care să-l aleg?- Știi dragă, cred că cel mai ușor e să-l înveți pe primul să citească şi să danseze.Care-i diferența dintre femeile cu vârsta de 8, 18, 28, 38, 48 și 58 de ani?La 8 ani : O duci în pat şi apoi îi spui o poveste.La 18 ani : Îi spui o poveste şi apoi o duci în pat.La 28 ani : Nu-i nevoie să-i spui o poveste ca să o duci în pat.La 38 de ani : Ea îți spune o poveste ca să te ducă în pat.La 48 de ani : Îi spui o poveste ca să eviți să te duci în pat.La 58 de ani: Stai în pat toată ziua ca să nu-i asculți povestea.Naufragiază o corabie. Un pasager se apropie înot de căpitan şi-l întreabă:- Căpitane, cât avem de înotat până la cel mai apropiat pământ?- Trei kilometri.- În ce direcție?- În jos!- Cocalarul are aer condiționat?- Da.- Şi care este acesta?- Tricoul ridicat peste burtă.- John, ai pus apă la peşti?- Da, Sir, dar nici ieri n-au băut nimic!- De ce mai au sfârcuri femeile fără sâni?- Pentru că gestul contează!Vine Bulă la școală cu o buză umflată. Profesoara îl întreabă:- Ce ai pățit, Bulă?- Ei, am fost cu tata la pescuit şi mi s-a așezat o viespe pe buză.- Vaaaai, săracul de tine! Şi te-a înțepat?- Nu, n-a apucat, a omorât-o tata cu vâsla...Fetița: Tati, tati, cum apar copiii?Tatăl începe să povestească: Într-o zi, a sosit o pasăre cu o sămânță şi a plantat-o în grădină. După nouă luni, mama a cules-o şi așa ai apărut tu.După-amiază, fetița scrie în jurnalul său: "Azi am vorbit despre dragoste cu tata şi e praf"