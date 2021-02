O femeie goală se privește în oglindă şi-i zice soțului:- Mi se pare că sunt așa de urâtă, grasă şi plină de riduri... Aş avea nevoie de un compliment...- Ai o vedere extraordinar de bună, draga mea!După accident, doctorul mi-a spus că e foarte probabil să-mi fi pierdut complet memoria. Eu cred că e mult mai grav decât atât... Cred că am început să devin şi paranoic. Lângă patul meu din spital şi-a făcut apariția o creatură hidoasă şi grasă care pretinde că e nevastă-mea. Şi, colac peste pupăză, umblă după ea cu o stricată mică, boită din cap până-n picioare, aproape dezbrăcată şi cu tot felul de sârme în nas şi urechi. ...Aoleu, să nu zici că-i fiică-mea!Fericirea este atunci când:- soția seamănă cu idealul- copiii seamănă cu tine- serviciul seamănă cu un hobby- soacra nu seamănă cu șeful tău- șeful tău nu seamănă cu un idiot- ...iar salariul nu seamănă a pomană.- Care este diferența între o femeie şi o femelă hipopotam?- Una are gura mare şi un fund enorm şi cealaltă trăiește în apă.Iubita unui programator:- Iubitule, ştii când e aniversarea noastră?- Sigur că da, iubito!- Când?- 3 zile după ce îmi expiră licenţa la antivirus!- La ce ne mai folosește telefonul fix?- Să ne găsim mobilul prin casă.Patru prietene tinere şi frumoase şi-au petrecut concediul împreună la mare, fără bărbații lor. La întoarcere, pe șatenă au apucat-o remușcările:- Fetelor, am să-i povestesc bărbatului meu de câte ori l-am înșelat în concediu.Bruneta: - Ce idioată!Roşcata: - Ce curajoasă!Blonda: - Ce memorie!- Am sunat la spitalul de nebuni să văd dacă a fugit careva de acolo zilele astea, mi-a zis prietenul meu.- De ce te-ar interesa pe tine treaba asta, şi ce te face să crezi că a scăpat un nebun de acolo? l-am întrebat.Atunci mi-a explicat:- Am auzit că cineva s-a însurat cu fosta mea soție acum două zile...O fetiță o întreabă pe mama ei:- Mamă, de ce unele fire din părul tău sunt albe?Mama răspunde:- Vezi tu, de fiecare dată când faci vreo boacănă sau mă faci să plâng, sau mă superi, unul din firele mele de păr se albește.Fetița stă puțin pe gânduri și spune:- Mamă, atunci cum se face că toate firele de păr ale bunicii sunt albe?La poliţie un bărbat reclamă dispariția soției.I se cer diferite date şi o fotografie.- Păi n-am nici o poză cu ea.- Atunci semnalmente, vrem o descriere cât mai exactă!- S-o descriu? Ăăăă, da, sigur... dar... Dacă o veți găsi, ea o să afle ce-am zis?Alinuța stă la povești cu bunica ei.– Fetiţa mea, să ştii de la bunica ta, care are experienţă : femeia iubeşte cu patimă doar o singură dată în viaţă!– Şi care a fost marea ta iubire, bunico?, întreabă Alinuţa– Şoferii maică, şoferii !- Cum zic moldovenii la berea neagră?- Blackberry...Proces de divorț.Judecătorul:-După o conviețuire atât de scurtă, „neînțelegere” nu mi se pare un motiv serios...El:-Păi în șase luni de căsnicie, ea nici măcar o dată nu m-a aprobat.Ea:-Șapte luni, domnule judecător!..Îl vedeți cum minte..?