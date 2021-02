- Mi-am sunat șeful azi dimineață şi i-am spus că azi nu pot veni la muncă.- De ce, mă rog?- Nevastă-mea stă tolănită în pat şi nu mi-a călcat costumul.- Asta nu e o scuză! a strigat el.- Știu, dar încercați să-i spuneți ei asta...- Alinuța, ce-a pățit surioara ta?- Şi-a rupt piciorul.- Vai, ce păcat! Cum s-a întâmplat?- Am pus pariu care din noi se apleacă mai mult pe fereastră. Ea a câștigat.Pentru femei:Dacă tot spuneți că toți bărbații "sunt la fel", atunci de ce vă ia aşa mult timp să alegeți unul dintre noi?Un tip la farmacie, văzând că e coadă mare:-Vă rog, e urgent, faceți loc, am nevasta la pat!Înduioșați, oamenii se dau în lături şi-l lasă să ajungă la tejghea, unde o farmacistă, care-l auzise deja, era gata să-i preia comanda.Ajunge ăsta în față și spune:-Trei cutii de prezervative, vă rog!Un oltean își îngroapă soacra lângă drum, şi pe placa funerară scrie:"Sub această cruce grea,Zace scumpa, soacra-mea,Călătorii mei iubiți,Mai 'ncet, să n-o treziţi" !-Ce cadou vrei să-i faci soției tale de Moș Nicolae?-Toată dragostea mea!-Dar asta-i curată risipă. De Crăciun ce o să-i mai dai?Soția lui Mandache, oltean de la mama lui, discută cu o prietenă:- Mâine e ziua lui bărbatu-meu şi nu știu ce cadou să-i iau!- Cumpără-i o pălărie.- Nu, că asta i-am luat anul trecut.- Cumpără-i atunci o carte.- Nu, că mai are una.În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune:- Inima, plămânii, pulsul şi presiunea arterială, sunt toate bune. Acum vreau să văd puţin, partea care vă baga pe dumneavoastră femeile în tot feluri de necazuri.Femeia începe să se dezbrace dar este întreruptă de doctor:- Nu! Nu! Nu vă dezbrăcaţi!… Doar scoateţi limba!…