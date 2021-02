- Ce este o blondă vopsită brunet?- Inteligenţă artificială.- Uite, zise bunicul, acolo e cometa Haley, care a venit să ne viziteze...- Şi ce mi-a adus?, întrebă nepoţelul răzgâiat.- Tăticule, să ştii că profesorul nostru de desen nu a văzut niciodată o pisicuţă.- De unde știi?- Azi, după ce m-am chinuit să desenez o pisicuţă pe tablă, cu cretă colorată, m-a întrebat:- Ce bidiganie mai e şi asta, Goguţă?!Discută doi prieteni:- Viaţa este o porcărie!, zice unul dintre ei.- Cum aşa?, întreabă celălalt.- În sfârşit, după 20 de ani de căsătorie, ieri am aflat de ce s-a căsătorit nevastă-mea cu mine!- De ce?, întreabă prietenul foarte curios.- Fiindcă un vibrator nu s-ar duce niciodată duminica la piaţă!Discuţie între medici:- Am avut un bolnav care, după toate probabilităţile, trebuia să moară acum zece ani, dar trăieşte.- Da?! Asta dovedeşte că, atunci când bolnavul vrea să trăiască, medicina este neputincioasă.- Acuzat, ce meserie ai?- Filantrop, domnule judecător.- Cum vine asta?- Dau de lucru Justiţiei.- Inculpat, recunoști cuțitul?- Da.- Înseamnă că recunoști crima făcută!- Nu recunosc nimic, dar e a cincea oară când îmi arătați cuțitul...- Dacă-mi mai zici că sunt grasă, te voi părăsi!- Dar, dragă, gândeşte-te la copilul nostru!- Care copil?!- Păi, nu eşti însărcinată?Soţia îşi părăseşte soţul, dar după câteva zile se întoarce. Soţul:- Că ai plecat, te-am şi iertat, că te-ai întors, nu te voi ierta niciodată!- Ce ţi-a venit să angajezi un negru la noua ta firmă? mă întreabă un prieten.- Vezi tu, i-am răspuns, eu până acum am muncit peste tot numai la negru. Să mai muncească şi negrul la mine…Nevasta blondă a unui deţinut intră în audienţă la directorul penitenciarului:- Domnule director, am venit să vă rog să-i daţi bărbatului meu o muncă mai uşoară.- Dar, doamnă, bărbatul dv. lipeşte etichete pe sticle, deci nu văd în asta un lucru greu.- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă un tunel.Fiică-mea a venit, aseară, acasă cu prietenul ei. El a fost foarte liniştit şi tăcut toată noaptea…Mă rog, o singură dată, m-a întrebat politicos ce fac cu toporul ăla în mână.Ion şi Gheorghe merg la vânătoare de păsări sălbatice. Ion vede o raţă. Trage în ea. Gheorghe vede şi el o raţă. Trage în ea. Apoi, peste ei trece un deltaplan. Ion:- Gheo, ştii ce pasăre îi aia?- Nu, da’ eu o împuşc!… Pac!- Şi eu!… Pac!- Ei, Gheorghe, ştii ce-a fost aia?- Nu ştiu, da’ măcar bine că i-a dat drumul bietului om!Viaţa maritală e foarte frustrantă:În primul an de căsătorie, bărbatul vorbeşte şi femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbeşte şi bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi şi vecinii ascultă.Doi poliţişti mergeau pe stradă când, la un moment dat, unul dintre ei cade într-o gaură de canal neacoperită. Celălalt poliţist se chinuie să îl scoată şi, după ce iese, cel care a căzut spune:- Bă, îţi dai seama ce norocos am fost!?- De ce, mă?!- Păi cum mai ieşeam eu afară dacă era capacul pus la canal?!Gică şi Maria erau invitaţi la un eveniment important la care deja întârziaseră. Grăbit, Gică apasă prea tare pedala de acceleraţie şi într-o curbă loveşte un microbuz plin de oameni. Maria, după ce şi-a revenit, a aflat că soţul ei a murit şi a mers să identifice cadavrul.- Ăsta e! exclamă Maria.- Sunteţi sigură, doamnă?- Cum să nu?!? E rece şi nu vorbeşte cu mine, ce dovadă mai bună vreţi?