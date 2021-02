La Naţiunile Unite:- Cu ce dotare logistică poate participa Albania la forţele de menţinere a păcii?- Vă dăm un tanc!- Nu se poate, doar unul?- Bine, vi le dăm pe amândouă.El: - Te culci cu mine?Ea:- Nu.El: - Bine, atunci hai s-o facem în picioare !Femeia se pregătește să-i spună soțului că vrea să se despartă:- Ioane, am o veste proastă pentru tine...- Ce-i, Marie? Eu am una bună...- Păi, începe cu a ta.- Am câștigat la loto 1 milion de euro...Spune-o pe-a ta acum.- Am ars cozonacii.O blondă se hotărăște să se apuce de agricultură şi se gândește să-şi deschidă o fermă de găini. Cumpără niște găini, însă mor toate. Mai cumpără niște găini, însă şi acestea mor.Se duce să cumpere alte găini, dar de data aceasta îl întreabă pe vânzător:- Cred că am o problemă... Le îngrop prea adânc sau le ud prea des?O călugăriţă moare şi ajunge în Rai unde este întâmpinată de Sfântul Petre:- Te cunosc, ai dus o viaţă virtuoasă dar, înainte de a te lăsa în Rai, trebuie să răspunzi corect la o întrebare: Care au fost primele cuvinte ale lui Adam când a văzut-o pe Eva?- Ei, asta-i bună!- Corect, poţi să intri!Soția: Nu mă iubești!Soțul, arătând spre cei 5 copii: Şi crezi că pe ăștia i-am descărcat de pe Google?Bărbații sunt ca bluetooth-ul: când ești aproape, conexiunea e bună; când te îndepărtezi, încep să caute noi device-uri pentru conexiune.Femeile sunt ca semnalul Wi-Fi: Dintre toți receptorii disponibili îl aleg pe cel mai puternic!