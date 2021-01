Două doamne stau de vorbă despre bărbaţii lor:- Soţul meu e sută la sută impotent!- Al meu e 300 la sută!- Cum aşa?- Păi, sută la sută a fost de când îl ştiu, iar ieri căzând de pe scară şi-a rupt degetul şi şi-a muşcat limba!- Mămico, este adevărat că cine mănâncă morcovi are vederea bună?- Foarte adevărat! Ai văzut tu vreun iepure cu ochelari?Înaintea plecării în călătoria de nuntă, fiica e sfătuită de mama ei:- Ca să fii sigură, la cină comandă pentru el o porţie mare de raci. Asta, ca să-i crească bărbăţia.La înapoierea din voiaj, fiica îi mărturiseşte mamei:- Toate astea sunt fleacuri. În fiecare seară i-am comandat o duzină de raci, dar în nicio noapte nu m-a putut regula mai mult de opt ori...- Vrei să te măriţi cu mine?, o întreabă Făt-Frumos pe Ileana Cosânzeana.- Nu!, îi răspunde ea.Şi aşa au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi!- Fetiţa mea, ai numai 15 ani neîmpliniţi şi vrei deja anticoncepţionale?- Da, mamă! Cine-mi garantează că voi avea şi deacum înainte norocul pe care l-am avut în ultimul an?Făt-Frumos merge călare, pe un drum de ţară. La un moment dat, îi iese în cale o broască ţestoasă:- Făt-Frumos, dar nu ai voie să treci pe aici!, zice broasca ţestoasă.- Ia te uită, în viaţa mea n-am mai văzut animale să vorbească, răspunde indignat Făt-Frumos.- Nici eu, zice calul, la fel de indignat.Se duce o blondă la un magazin să cumpere o perdea. Vânzătorul o întreabă:- Ce dimensiune doriţi?- Nu știu, ceva mic.- Dar pentru ce aveţi nevoie de un material atât de mic?- Pentru monitorul calculatorului.- Păi, pentru monitor nu aveţi nevoie de perdele!- O, ba da. Știți, eu tocmai mi-am instalat Windows.- Copii, când a folosit Lenin pentru prima dată expresia: „Învăţaţi, învăţaţi şi iar învăţaţi!”?- Când a văzut carnetul de note al lui Stalin, răspunde Bulă.Pe o bancă în parc stă un bătrân îmbrăcat elegant, dar simplu. Un baron se aşază lângă dânsul şi intră în vorbă. La un moment dat, baronul, ca un om binecrescut ce este, se recomandă şi-l roagă pe străin să-şi spună şi el numele.- Mă numesc Iphan, regele Saxoniei, răspunde, modest, bătrânul.- Frumoasă slujbă, n-am ce zice!Pentru a-şi arăta dispreţul faţă de o persoană, Napoleon are o formulare favorită:- Acela e penultimul dintre oameni.- De ce penultimul? îl întreabă cineva.- Ca să nu descurajez pe nimeni, zice împăratul.Doi prieteni discută între ei:- Doamne, ce coşmar am avut aseară!... Am visat că eram pe o insulă pustie, numai eu împreună cu Pamela Anderson...- Tâmpitule, păi ce, ăsta-i coşmar?- Da, pentru că, vezi... eu eram Elton John.Doi utilizatori discută:- Am făcut rost de un antivirus nou, nu vrei să ți-l instalezi și tu?- Nu, nu cred că am nevoie de așa ceva!- Dar de ce?- Windows-ul meu se blochează atât de des, încât nu cred că există un virus care să fie în stare să se lanseze fără probleme.- Cum au reuşit chinezii să spargă site-ul Pentagonului?- Fiecare chinez a încercat câte o parolă.- Bulă! Azi, la fizică, vorbim despre principiul lui Arhimede. Ia spune-mi, ce se întâmplă dacă te scufunzi într-o cadă plină cu apă?- Sună telefonul, doamnă profesoară!