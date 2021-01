Soțul vine acasă și-și găsește soția blondă tristă:– Mă simt îngrozitor. Am vrut să-ți calc noul costum și am făcut o gaură uriașă pe fundul pantalonilor…– Nu-i nimic. Costumul are două perechi de pantaloni.– Știu bine, pentru că ăsta a fost norocul meu: am folosit a doua pereche să-i cârpesc pe cei arşi!Bulă pe un moped trece foarte aproape de un bărbat gras, care stătea în mijlocul străzii.BĂRBATUL: Mă obraznicule, nu poţi şi tu să mă ocoleşti?BULĂ: Ba da, dar nu-mi ajunge benzinaO femeie discuta cu o prietenă despre soţul ei:– I-am spus că nu mai stau cu el şi că bag divorţul după care am ieşit în grădină să mă liniştesc.– Şi el ce a spus? întreabă curioasă prietena.– Păi după câteva minute am auzit o bubuitură...– Dumnezeule! Doar nu s-a împuşcat?– Nu, a deschis o şampanie mizerabilul...În fiecare seară, pe malul oceanului Pacific ieșea un locuitor al regiunii Ciukotka (Rusia) și strigă în direcția Americii:– Sărăntocilor!– De ce sărăntoci, dacă ei trăiesc cu mult mai bine ca noi?, îl întreabă cineva.– Alaska au cumpărat-o, dar pentru Ciukotka nu au avut bani, sărăntocii.Doi tipi ies din bar:– Hotărât. Mergem la femei!– Ascultă frate, soţia mea este tânără, frumoasă...– Am înţeles. Deci mergem la tine!Într-un atelier de reparaţii auto:– Şi acum, zice maistrul către ucenicul său, să învăţăm cum să ne mirăm la deschiderea capotei.- Cum se înmulțesc proștii?- Îngrijorător!Nu înţeleg de ce doctorii, când fac grevă, scriu tot felul de pancarte. Oricum, singurii care pot să le citească sunt farmaciştii.