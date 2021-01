Un medic legist este interogat de avocatul apărării în proces la tribunal:– Domnule doctor, înainte să realizaţi autopsia cadavrului, nu trebuia să verificaţi dacă avea puls?– Nu– Nici măcar presiunea vasculară a sângelui?– Nu– Atunci, e posibil ca pacientul să mai fi fost în viaţă când aţi început autopsia?– Nu– Cum puteţi să fiţi aşa de sigur fără să îl verificaţi?– Pentru că aveam creierul lui pe masa de disecţie, în tavă…– Dar, se putea, totuşi, ca pacientul să mai fie în viaţă la începerea autopsiei, nu?– Da, era posibil să fi fost în viaţă şi să fie avocat al apărării în acest tribunal…Patru prietene hotărăsc să îşi spună defectele lor.Prima: Eu sunt cam uşuratică!A doua: Eu sunt beţivă!A treia: Eu le am cu furatul!A patra: Aţi pus-o! Eu sunt bârfitoare!Un bărbat îi face cadou iubitei lui un inel cu un diamant foarte mare. Ea se uită la el şi începe să ţipe:- Îmi faci cadou un diamant fals?!El zâmbeşte şi îi spune:- Merge perfect cu genele, sânii şi orgasmele tale…- Am auzit că tocmai ţi-a murit soacra, sincere condoleanţe... Ai fost alături de ea în ultimele clipe?- Da, am fost... Dar, dacă te întreabă Poliţia, să spui că eram cu tine!Un ţigan prinde peştişorul de aur, îl roteşte pe toate părţile şi nu ştie ce să facă cu el. Peştele nu mai rabdă:- Hai, mă omule, pune-ţi o dorinţă!- Ce fel de dorinţă?- Păi, cum să-ţi explic… Spre exemplu, ieri m-a prins un om şi m-a rugat să-i dau 100.000 de euro şi eu i-am îndeplinit dorinţa. Dar tu ce vrei?- Adresa lui!Soţia îşi părăseşte soţul şi se mută la maică-sa.- Închipuieşte-ţi, mamă! Cum am ieşit din casă să vin la tine, am auzit un zgomot puternic. Acum nu ştiu: ori s-a împuşcat, ori a destupat o sticlă de şampanie…