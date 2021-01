Ion stă întins sub un pom, priveşte păsările de deasupra capului său şi vaca care paşte în apropierea sa.- Nu-i bine orânduită lumea asta, gândeşte el în sinea sa:“Acestei mici păsări i s-a dat o libertate prea mare, pe când vaca stă legată cu o sfoară”.La un moment dat, pasărea îi cade drept în cap.- Doamne, cât eşti Tu de înţelept! Dacă era vaca în copac?Merg doi pe un tanc. Unul spune:- Vasile, frânează! Este un om în faţă!- Aaa? Ce?- Gata, uită! Mergi înainte!Bulă îşi uită acasă mobilul. Când verifică mobilul seara, vede ca are două mesaje. Primul: “Iubitule, sună-mă, te rog. Te sărut. Întotdeauna, a ta, Maria.”Al doilea mesaj: “Am sunat deja. Poţi sta fără grijă. Bubulina.”Status pe Facebook:- Ieeeeee, astăzi voi sări pentru prima dată cu parașuta! Mâine o să vă povestesc experiența pe care am trăit-o!(actualizat acum 40 de zile)Soacra lui Ion este dată dispărută pe Dunăre şi sunt anunţaţi scafandrii s-o caute. Cum era şi normal, scafandrii au început s-o caute în josul apei şi… nimic. Ion strigă:- Căutaţi-o, vă rugăm, şi în susul apei, că toată viaţa numai contra a făcut.Un vultur stătea de câteva ore degeaba pe o cracă într-un copac. Un cocoş vine şi îl întreabă:- Pot să stau şi eu ca tine lângă copac să mă odihnesc?- Da, îi răspunde vulturul, de ce nu!Aşa că se aşază şi cocoşul să se odihnească. Dintr-odată, apare o vulpe şi-l înhăţă.Morala: Ca să stai şi să nu faci nimic trebuie să stai foarte, foarte sus!Nu mă consider o persoană dezordonată. Atâta doar că ofer lucrurilor mele posibilitatea să stea unde vor ele.De fiecare dată când merg la amanta mea, iau cu mine un extinctor.Nu te oprește nici dracu’ dacă fugi cu un extinctor în mână când vine bărbatu-său…