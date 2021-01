Un papagal a intrat pe fereastra unui apartament şi găsind un pahar cu whisky, l-a sorbit pe tot. Mai greu cu zborul la întoarcere ... Venind în picaj, se lovește de un BMW. Șoferul, milos, ia papagalul şi îl duce acasă, îl pune într-o colivie, îi pune apă, pâine...Se trezește papagalul, se uită în jur... apă... pâine... gratii... şi zice:-Băi frate, să vezi că l-am omorât pe ăla cu BMW-ul!- Nu știu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas.- Cum așa?- Păi, soția mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt treaz.Fiul meu se uita ieri pe fereastră:- Tată, cred c-a erupt un vulcan, se îndreaptă un nor imens de fum către noi...cred c-ar trebui să fugim!- Stai liniștit, fiule, e doar maică-ta care vine acasă cu Volkswagen-ul..., îi răspund eu.Ajunge un bețiv acasă, noapte târziu, iar nevasta lui îl întâmpină:- Urât, grețos şi păros! Nu te mai suport!Bețivul răspunde:- Dacă este vorba de o ghicitoare, știu răspunsul ...Fundul tău!- Nu mai pot, simt că mă sfârșesc,... zise soacra celor trei gineri ai săi strânși la căpătâiul ei.- Fii fără grijă, mamă soacră, eu voi fi bucuros să te ajut să treci cu bine peste asta! zise primul ginere, care era croitor de meserie.- Şi eu! spuse al doilea, tâmplarul.- Şi eu! zise ultimul, groparul.- Salut! Vreau să-ți spun ceva. În primul rând am întâlnit-o pe soția ta în vacanță, în al doilea rând m-am culcat cu ea, iar în al treilea rând - ce părere ai de-al doilea rând?- În primul rând m-am despărțit de ea acum un an, în al doilea rând – are sifilis, iar în al treilea rând - ce părere ai de-al doilea rând?Un scoțian sună la linia fierbinte.Tipa care răspunde îi zice:- Aş face orice pentru tine!- Bine atunci închide şi sună-mă tu.