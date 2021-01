Am fost s-o vizitez pe nevastă-mea la spital. Înainte să intru în salon l-am întrebat pe doctor:- Cum e domn doctor, vreo schimbare ceva?- Mă tem că nu arată bine, zice doctorul.- Nu vă temeți domn doctor, i-am spus, așa e ea, urâtă...Cel mai bun soț e cel care, ajuns acasă seara, își găsește nevasta în pat cu amantul, se bagă şi el în pat şi zice:- Continuați!Cel mai bun amant e cel care poate să continue!La o nuntă, bărbații au fost rugați să stea lângă persoana care le face viața frumoasă.Barmanul era să moară sufocat.Cele 7 minuni ale comunismului:1. Toată lumea avea de lucru.2. Deși toată lumea avea de lucru, nimeni nu muncea.3. Deși nimeni nu muncea, planul se făcea peste 100%.4. Deși planul se făcea peste 100%, nu puteai cumpăra nimic.5. Deși nu găseai nimic de cumpărat, toată lumea avea de toate.6. Deși toată lumea avea de toate, toți furau.7. Deși toți furau, niciodată nu lipsea nimic.Soțul, soția şi o tânără merg în ascensor. Deodată, tânăra se întoarce şi îl loveşte pe bărbat.- Cum, nu ţi-este ruşine, în faţa soţiei!?Ascensorul se opreşte, tânăra iese. Soţul se întoarce către soţie:- Iubito, îţi jur…- Bine, bine,… eu am mângâiat-o…Merge Bulă cu taică-su la plimbare într-un Smart.La un moment dat, întreabă Bulă:- Tată, tată, chestia aia din dreapta este Marele Zid Chinezesc?- Nu Bulă, aia este bordura....Ea: -Voi, bărbații, nu vreți decât sex!El: -Dacă ai fi știut să gătești, aş fi vrut şi o ciorbă!Viaţa unei femei poate fi împărțită în 3 etape:- "Îl enervez pe tata"- "Îl termin pe soţ"- "Îl distrug pe ginere!"