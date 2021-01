Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei fântâni.Un om se duce la fântână cu intenția de a bea.- Nu bea, omule, e otrăvită!- Nem to dom.- Apăi bea, dar încet, că-i rece.- Mami, ce-i aia "amantă"?- Asta, mami... e o femeie rea, care ne fură din bugetul familiei !!- Dar "amant"?- Ăsta, dragă, e un nene bun, care-l ajută pe tac‘tu !Aseară, ieșeam în oraș cu nevastă-mea. S-a dat cu cremă, fond de ten, creion de ochi, mascara, fard de pleoape, pudră de obraz, creion de sprâncene, ruj de buze, s-a întors spre mine și m-a întrebat:-Arăt natural?La înmormântarea unei babe, când se cobora sicriul în groapă, o coroană alunecă şi dă să cadă după sicriu.O altă băbuță se grăbește să o prindă şi se aude din spate un tânăr:- Ce faci mamaie, prinzi buchetul?Doi ardeleni cinstesc într-o seară. A doua zi se întâlnesc la una mică:Ion:-No, tu cum ai ajuns acasă măi, Gheorghe?-No, am mai căzut prin șanțuri, dar am ajuns. Dar tu Ioane?-No, io mergeam pe mijlocul drumului şi, deodată, mi s-a ridicat asfaltu-n cap şi am dormit în picioare toată noaptea...Suntem nevoiți să vă returnăm declarația fiscală cu rugămintea să o revedeți şi să faceți corecturile necesare, deoarece nu putem accepta răspunsul dvs. de la rubrica PERSOANE AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE unde ați trecut Guvernul, Parlamentul, funcționarii administrației locale, județene şi de stat precum şi câteva milioane de pensionari pe caz de boală.Am ajuns acasă azi-noapte târziu.- Unde dracu' ai umblat până acuma?!...zbieră nevasta-mea.- Am fost să joc poker cu niște amici, îi zic.- Ai fost să joci poker cu niște amici?! mă imită ea, poți să-ţi faci bagajul şi să pleci!!...- Şi tu la fel, îi zic, oricum asta nu mai e casa noastră!Un bărbat intră într-o reprezentanţă auto şi îi spune managerului:- Soţia mea ar dori să discutaţi despre Loganul din vitrină.- Îmi pare rău, domnule, dar nu avem niciun Logan în vitrină.- Credeţi-mă pe cuvânt, acum aveţi!- Bulişor, acum că ai ajuns în clasa a V-a, ia spune-mi care este materia ta preferată la şcoală?- Chimia.- Cum aşa, în clasa a V-a încă nu se studiază chimia!?- Tocmai de aceea îmi place!Bulă vine la sfârşitul anului şcolar acasă şi îl întreabă pe tată-său:- Tată, când ai terminat tu şcoala?- Acum 30 de ani. De ce?- Eram sigur! Păi, când mi-au calculat media, mi-au spus că de 30 de ani nu au mai avut aşa un specimen în şcoală!Mama aude gălăgie în coridor, în toiul nopţii. Iese din dormitor şi îl vede pe Bulă cu o umbrelă în mână.- Unde pleci în toiul nopţii?- La bordel.- Ai tâmpit! Mucosule! Treci la culcare imediat.După vreo jumătate de oră, iar aude gălăgie. Iar Bulă.- Unde pleci iar?- La bordel.- Treci imediat în camera ta.- Bine, dar să vedem noi cum ajunge tata pe ploaia asta acasă.Profesoara către Bulă, la ora de biologie:- Bulă, ce se întâmplă dacă îţi tai o ureche?- Nu mai aud cu ea.- Foarte bine. Şi dacă o tai şi pe cealaltă?- Orbesc.- Cum să orbeşti, Bulă?- Simplu: îmi cade căciula pe ochi.