Un om avea doi papagali, unul roșu şi unul albastru. Într-o zi cei doi au zburat într-un pom lângă un azil de nebuni. Stăpânul îl roagă pe un nebun să-i dea jos papagalii. Nebunul îl dă jos pe cel roșu dar pe celălalt nu. Stăpânul papagalilor îl întreabă pe nebun:-Păi şi celălalt?-Pe ăla îl mai las să se coacă!Două soții de polițiști stau de vorbă. Una zice:- Dragă, soțul meu are postul lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus o floare...- Şi ce dacă? Al meu are postul lângă conservator. O conservă n-am văzut până acuma...Un polițist se urcă în autobuz şi taxează două bilete. Un călător îl întreabă:- De ce ai taxat domnule două bilete?- Păi, dacă pierd unul, îl am pe celălalt!- Şi dacă le pierzi pe amândouă?- Am abonament!- Păi poți pierde şi abonamentul odată cu biletele.- Nu contează, poliția circulă gratis cu mijloacele de transport în comun.Apel telefonic la o agenție de fotomodele din capitală. O voce pițigăiată spune:- Alo! Agenția de fotomodele Superstar?- Da.- Aş vrea să știu... Cât plătiți pentru o ședință foto?- De plătit, plătim foarte bine, dar suntem şi foarte exigenți. Primim doar fotomodelele care se încadrează în măsurile 90-60-90.- O, din punctul acesta de vedere vă asigur că nu vor fi niciun fel de probleme. La mine coincide întru totul: şi înălțimea, şi vârsta, şi greutatea.Ion vine de la serviciu foarte supărat, pus rău pe ceartă.Maria îl aștepta cu mâncarea pusă pe masă.Ion, văzând că totul e în regulă, ia farfuria şi o aruncă pe fereastră.Maria, fără să stea pe gânduri, ia masa şi scaunul şi le aruncă pe geam spunând:- Am înțeles, vrei să mănânci în gradină!Doi ţigani se duc în excursie în Egipt. În prima zi vizitează piramidele, cheltuiesc toți banii, de aceea dorm peste noapte pe malul Nilului. Până dimineața pe unu îl înghite un crocodil până la gât. Se trezește celălalt şi strigă:- Mânca-ţi-aş! De unde ai sac de dormit Lacoste?Clientul cheamă pe ospătar şi îi zice:- Am o muscă în supă!- Ne pare rău, dar nu mai avem insecticid şi singura metodă să scăpăm de ele este să le înecăm!