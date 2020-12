-Domnişoară, de ce v-aţi numit câinele „Boule”?- Pentru distracţie. Când sunt pe stradă şi-l strig, jumătate din bărbaţi se întorc!La brutărie:- Domnule, a ieşit pâinea din cuptor?- Da.- Şi la ce oră se întoarce?Rugăciunea Alinuţei: Bunule Dumnezeu, fă în aşa fel ca Londra să fie capitala Danemarcei, aşa cum am scris la lucrarea de control ieri.Pe strada era un bărbat orb, care cerşea:- Aveţi milă, sunt orb şi am 15 copii!O doamnă care era în trecere, s-a oprit şi l-a întrebat:- Biet sărman, cum de ai 15 copii?!- Păi, doamnă dragă, crezi că eu văd ce fac?Doi tractorişti scot pita, slană, bat o ceapă de roatăade la tractor şi se pun să mănânce. Vine şeful turbat de nervi şi îi întreabă:- Voi de ce nu semănaţi?!Unul dintre ei, nedumerit, răspunde:- Păi... noi nu suntem fraţi!O bătrânică merge la pescărie.- Domnu’, e proaspăt peştele?- Păi nu vedeţi că este viu, cum să nu fie proaspăt?!- Bine, bine, maică, răspunde babă, vie sunt şi eu...Fosta mea prietenă mi-a îndoit capota de la maşină după ce neam despărţit.Într-un fel, a fost şi vina mea, pentru că aveam viteză.Un pitic tot sărea în fata tejghelei unui bar şi strigă:- Vreau şi eu un suc! Vreau şi eu un suc!Dar nu reuşea să vadă peste tejghea... Tot sare el aşa degeaba, până când se enervează îngrozitor şi se duce în spatele barului. Acolo era alt pitic care sărea:- Cola sau Fanta? Cola sau Fanta?Doi amici:- Am auzit că te-ai însurat, de ce?- Nu mai voiam să umblu pe la alte femei.- Şi acum?- Acum vreau!