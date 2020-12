- Ionescule, tu crezi în reîncarnare?, întreabă şeful de echipă...- Nu ştiu, şefule, ce să zic... nu prea cred... Dar de ce mă întrebaţi?- Păi... te cheamă la telefon bunica ta, la care ai fost la înmormântare acum trei zile!- Cred că cea mai mare fericire pentru o femeie este să se căsătorească cu bărbatul pe care îl vrea.- Hm... Cea mai mare fericire pentru o femeie este să se căsătorească cu bărbatul pe care îl vrea altă femeie!- Cum a fost întâlnirea pe nevăzute?, îl întreabă un student pe colegul de cameră.- Nasoală! Tipa a apărut într-un Rolls Royce din 1932.- Păi asta-i o maşină foarte scumpă. Ce e rău în asta?- Ea era primul proprietar...- Doctore, soţia şi-a pierdut vocea. Ce să fac?- Încercaţi să vă întoarceţi acasă noaptea pe la ora trei!Într-o zi, Bulă vine cu papagalul la şcoală.- Bulă, ce caută papagalul aici?, întreabă învăţătoarea.- Păi... Nu pot risca! Când eram acasă, tata a zis:"Imediat ce pleacă Bulă la scoală, îţi nenorocesc păsărica!"EA: Iubitule, cred că n-ai uitat că săptămâna viitoare e ziua mea!EL: Cum aş putea să uit? Cam ce cadou ţi-ai dori?EA: Aş vrea ceva care să ajungă de la 0 la 100 în mai puţin de 5 secunde.EL: Un cântar...?- Vreau să vorbesc cu domnul comisar şef!- E în grajdul bovinelor... O să-l recunoaşteţi uşor, că are pe cap un chipiu!- Ce s-a întâmplat cu mine?, bolborosea un tip, revenindu-şi după o operaţie chirurgicală.- Aţi nimerit într-un accident rutier şi aţi fost operat.- Înseamnă că sunt în spital?- În mare parte, da…Prietena mea a prins buchetul la nunta unor prieteni, şi îmi zice:- Ştii ce înseamnă asta, nu?- Da, nu mai este nevoie să-ţi cumpăr flori...La stomatolog.- Doctore, cum sunt dinţii mei?- Din punctul meu de vedere , excelenţi.- Cum aşa ?- Da, da. 10 sunt de scos şi restul de plombat.Un tânăr însoțit de tatăl lui urcă într-un tramvai foarte aglomerat. La un moment dat tânărul zice:- Măi tata, mai bine luam un taxi, uite şi tu ce înghesuială groaznică e!Tatăl:- Lasă vrăjeala, dacă erai la discotecă spuneai că e mișto, că-i atmosferă!Două blonde cu mașina într-un sat:- Uite ce cal frumos!- Nu e cal, e porc!- Nu, nu, sigur este cal. Porcii n-au coarne!După ce s-a trezit, nevasta îi spune soțului:- Tocmai am visat că mi-ai dat un colier cu perle de ziua îndrăgostiților. Ce crezi că poate însemna asta?- Vei ști diseară, i-a raspuns el.În acea seară, soțul s-a întors acasă cu un mic pachețel pe care i l-a dat soției. Încântată, ea l-a deschis. Înăuntru a găsit cartea “Semnificația viselor”.Unu trebuia să facă o operație urgent şi îl întreabă pe doctor:-Doctore câte șanse am?-Oooo am făcut operația asta de 34 de ori!-Deci pot sta liniștit.-Întocmai odată şi odată tot trebuie să reușească.