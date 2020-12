Un părinte caută un profesor şi întreabă un elev:- Fii drăguţ, nu ştii unde este domnul profesor de matematică?- Da, îşi bate capul cu o necunoscută în cancelarie!Scoţianul stă pe terasă cu un pahar de apă în faţă. Scoate o poză cu o femeie goală, se uita la ea, suspină, bea o înghiţitură de apă... Iar se uită lapoză, iarăşi ia o înghiţitură... La un moment dat, se scoală şi spune:- Aşa nu se mai poate! Am ajuns să îmi dau toţi banii pe femei şi băutură!- Costică, am auzit că atunci când ţineaţi ora de "Cunoştinţe despre natură", în pădure, a apărut un mistreţ şi l-a fugărit pe profesorul vostru până în sat...- Vezi, tată, nici mistreţul nu putea să-l sufere....- Eu cred că nevasta mea mi-e infidelă. Ea a spus că a fost noaptea trecută la sora ei.- Şi de ce crezi tu că ţi-e infidelă?- Pentru că la sora ei am fost eu!- De ce te-ai încălţat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia de poţi să te ţii pe picioare?- Păi, m-am gândit că îţi plac fetele înalte!- Nu-i adevărat, să ştii că îmi plac fetele deştepte!- Păi... pentru asta mi-am pus ochelari!Femeile se gândesc la un singur lucru, şi anume la faptul că toţi bărbaţii se gândesc la un singur lucru...Două piţipoance, prietene de altfel, se întâlnesc într‐ o zi pe stradă:- Ce faci fatăăăăă?- Bine fatăăăăăă, da’ tu?- Haaaaa, ce tare! Şi tu bine, şi eu bine! Da’ unde te duci fatăăă?- La piaţă, să fac nişte cumpărături.- Haaaaa, ce tare! Şi tu la piaţă, şi eu la piaţă! Da’ ce vrei să cumperi?- Păi... Nişte carne de vacă, ceva...- Haaaaaa, ce tare! Şi tu vacă, şi eu vacă!O fetiţă de preot aproape adormită ştie că trebuie săşi spună rugăciunea în fiecare seară. Dar de data asta îi este foarte somn, aşa că îngenunchează şi spune scurt şi concis:- Doamne, rugăciunea mea este exact ca acelea pe care le face tăticul meu, în fiecare zi, în Parohia lui. Amin!