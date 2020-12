Vă felicităm! Aţi câştigat marele premiu oferit de firma noastră, un milion de dolari! De acum înainte, familia dvs. va primi, de la noi, câte un dolar pe an în următorul milion de ani.O planetă trece pe lângă planeta Pământ şi o întreabă:- Ce mai faci, soro? Nu te-am văzut demult!La care Pământul, zice:- Nu prea bine!... Ştii, am Homo Sapiens...Cealaltă:- Nu te îngrijora, o să treacă!Domnul doctor, am o problemă: nu prea mă bagă lumea în seamă...- Următorul...Doi şoricei, într-o sală de cinematograf, ronţăiau banda unui film.- Îți place? îl întreabă unul dintre șoricei pe celălalt.- Aşa şi aşa, răspunde acesta. Mi-a plăcut mai mult cartea!Ia de la mine o bombonică!- Mulţumesc, dar, din câte văd, e produsă în decembrie... iar acum e octombrie!...- Uau!... E din viitor!...Discuție între un bucureștean și un moldovean.- Ai văzut filmul "Salvaţi de clopoţel"?- Nu, la noi în Moldova a rulat numai "Izbăviți de tălăncuță".Un oltean merge în America şi vede pe unul care tot sare de pe un bloc. Îl întreabă de ce nu se loveşte când cade, iar acesta îi răspunde că în U.S.A.străzile sunt elastice. Atunci olteanul sare şi moare.Un trecător văzând că olteanul este mort spune celui care sărea primul:- Mă, SUPERMAN, iar îţi baţi joc de fraieri?Stomatologul se adresează pacientului:- Vai, domnule, cred că am greșit și v-am scos dintele ăla sănătos! Asta e, va trebui să îl scoatem și pe ăla bolnav acum.- N-are nimic, domnule doctor, bine că nu sunteți oftalmolog!- Doctore am o durere în spate care se tot plimbă, când mai jos, când mai sus.- Cred că te-a tras curentul în lift.La ofițerul stării civile, socrul către ginere.- Să sperăm că de acum nu mai faci vreo prostie.- Nu, asta e ultima.După consult, scoțianul pune pe masa medicului o monedă de doi cenți.Medicul, simțindu-se jignit, îl întreabă:- Este pentru mine sau pentru asistentă?- Pentru amândoi...Discuție între doi vecini, în Ardeal.- Te-ai supărat?- Nu mă, ce ai... mă duc să-mi iau toporul.Un om din mulţime i se adresează lui Iohannis:- Domnule preşedinte, dacă vreţi să vă realegem, ar trebui să faceţi ca Vlad Ţepeş: Să trageţi în ţeapă toţi hoţii din România!- Asta nu pot să o fac...- De ce? Nu vă permite legislaţia?- Nu, nu e asta, dar rămânem fără lemne.Într-un restaurant din Bucureşti un domn se adresează unui tip beat:- De ce beţi atât de mult? Conform statisticilor, de la alcool moare fiecare al 5-lea bucureştean!- Mi se rupe, eu sunt din Vaslui!Doi olteni mergeau pe stradă:- Mă, Ioane, tu ştii ce-i ăla un 'beu'?- Nu, Marine! Dar de ce mă-ntrebi?- Păi, mi-a spus un prieten de-al meu c-a văzut un 'cur-cu-beu'!..Nişte olteni se vorbesc să râdă de un moldovean ce vinde pepeni în piaţă, pentru că spune 'șinși' în loc de 'cinci'. Acesta aude, însă, discuţia.Oltenii merg la taraba moldoveanului şi-i cer șapte pepeni.Moldoveanul începe să numere:- Unu, doi, trei, patru, ia-l şi pe ăsta, şase, şapte!...Întorcându-se de la coasă, Pavele îl vede pe Văsălie, cu un cercel în ureche, plimbându-se fudul pe uliţă.- Tulai Doamne, mă Văsâi, dar de când porţi tu cercel în ureche?!- D-apoi de când l-o găsât Măria-n patul nost!