Azi, la sală, am văzut tipa asta superbă, făcând genuflexiuni. Văzând că mă uit încontinuu la ea, s-a enervat şi mi-a zis:- M-am săturat să vin aici şi să văd perverși transpirați, salivând uitându-se la mine!După care şi-a pus pe ea chiloțeii, sutienul, treningul, şi a plecat.Toată viaţa m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute să devin bogat.După ce am apucat să merg pe la biserică mai des, am înțeles că Dumnezeu lucrează pe alte căi. Trebuie să fur întâi, apoi să mă rog să mă ierte!- Ioane, sunt însărcinată! Copilul e al tău!- Mărie! Cum așa? Păi noi nici măcar nu am făcut dragoste!- Știu Ioane! Şi eu sunt şocată!Studentul se plânge medicului:- De patru zile n-am mai fost la WC, ajutați-mă...Medicul l-a examinat, a scos portmoneul şi îi întinde studentului 50 de lei:- Du-te şi mănâncă ceva.Între scoțieni:- Salut, bine că te-am întâlnit! Poți să-mi împrumuți 20 de lire?- Îmi pare rău, dar n-am bani la mine.- Dar acasă?- Acasă toți sunt bine-sănătoși.Mai devreme m-am certat cu un tip la bar şi s-a încordat la mine. M-am ridicat frumos de pe scaun şi i-am zis:- Fraiere, vezi-ţi de treabă că eu am fost în armată în Afganistan şi am omorât oameni!Nevastă-mea s-a uitat la mine şi mi-a zis cu jumătate de gură:- Iubitule, dar tu ai fost bucătar în Afganistan…- Da dragă, dar știi cum gătesc eu…Stăteam sprijinit de un gard, cu o sticlă de vodcă în mână şi fumam o țigară când mă abordează un preot:- Tinere știi cumva cum pot să ajung la poştă?- Dacă nu mă înșel, mergi tot înainte, la a treia faci dreapta şi ai să vezi poşta pe stânga.- Mulțumesc! zice părintele, şi apoi adaugă ...dacă vii Duminică la biserică o să-ţi spun cum poți să ajungi în rai.- Las-o părinte ...i-am zis... tu nici la poştă nu știi să ajungi!