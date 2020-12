Cine caută de muncă cu program 2 zile din 5, de la 9 la 16, salariu între 2000 şi 5000 €, sunaţi! Vom căuta împreună!Ion şi Ilie comandă două beri. Barmanul anunţă că s-a închis şi cei doi pleacă. Afară, Ion zice:- Băi, am uitat să beau berea.Ilie răspunde:- Nu-i nimic, lasă că te-nvăţ eu!Un băiat ajunge acasă de la şcoală şi îi spune tatălui său:- Tata, m-am hotărât ce o să fac când cresc mare!- Ce? întreabă tatăl.- O să intru în crima organizată!Tatăl răspunde:- La stat sau la privat?- Trebuie să te avertizez că soţul meu se întoarce în 30 de minute.- Dar eu nu fac nimic neonorabil!- Tocmai asta este... Iar timpul trece.Doi lei bătrâni, în cuşcă, la grădina zoologică.- Se zice că în tinereţe ai evadat...- Da, am evadat şi am ajuns la primărie. Stăteam ascuns şi mâncam zilnic câte un funcţionar şi nimeni nu observa că cineva lipseşte...- Şi atunci, cum te-au găsit?- Într-o zi, mi s-a făcut poftă şi am mâncat-o pe femeia de serviciu. Toată lumea a observat lipsa ei şi aşa au dat de mine!La restaurantul cabanei:- Cabanier!- Da, vă rog...- Mai prăjeşte-mi puţin puiul ăsta, că mi-a mâncat toată salata!Aseară, ieşeam în oraş cu nevastă-mea. Şi-a dat cu cremă, fond de ten, creion de ochi, mascară, fard de pleoape, pudră de obraz, creion de sprâncene, ruj de buze, s-a întors spre mine şi m-a întrebat:- Arăt natural?- D-le preşedinte, acum o oră a murit un ministru.- Pentru treaba asta m-ai sunat la ora 3 noaptea?- M-am gândit că poate mă puneţi în locul lui…- Sigur că sunt de acord. Să se facă ziuă şi aranjez eu cu groparii.