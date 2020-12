Dumnezeu îi acordă unui bărbat împlinirea a două dorințe. Bărbatul se gândește, şi îi cere lui Dumnezeu, cea mai bună băutură şi cea mai bună femeie.Cu ce s-a ales? Cu apă plată şi cu Maica Tereza.Atunci când ai de studiat, pereții devin deodată foarte interesanți. De aceea mulți își aleg o carieră în construcții.Balena mascul se învârte nervos în jurul balenei femelă:- Guvernele tuturor ţărilor, sute de organizații ecologiste, lideri politici de marcă, milioane de oameni ...toți se luptă ca specia noastră să supraviețuiască, iar tu îmi spui mie că te doare capul...Ion vrea să se lase de băut. Trece pe lângă bufet şi spune:- Aşa, Ioane, fii tare, deși miroase a rom.După ce trece:- Ioane, ai fost rezistent, hai să-ţi dau o vodcă!Un elicopter se prăbușește şi mor doi polițiști. După ce a fost analizată cutia neagră, s-au găsit înregistrate cuvintele:- Hai să oprim ventilatorul ăsta, că e cam vânt!Mi-am dat seama că locuiesc într-un cartier rău famat abia când mi-am plătit chiria la timp, iar a doua zi mi-a bătut poliţia la uşă să mă întrebe deunde am banii…La restaurantul chinezesc vine Sanepidul.- Bună ziua, am auzit că aveți șobolani.- Da, dar și orezul este foarte bun.Soțul joacă pe computer un joc cu monștri. După câteva ore, soția neglijată spune:- Ascultă, dragă, ce-ți trebuie aceste urâțenii, când mă ai pe mine?Polițistul, cu răsuflarea tăiată, sare într-o maşină şi îi ordonă șoferului:- Repede, urmăreşte maşina din faţa noastră, nu cumva să o scapi din vedere!- Fiţi liniştit, sunt tractat de ea...O blondă trece cu mașina pe lângă un tehnician de la o firmă de cablu. Omul urca grăbit pe stâlp. Blonda oprește și-i spune:- Nu te speria așa, am permisul de doi ani!Soţia, nervoasă, îi deschide uşa soţului, care trăsnea de la o poştă aalcool:- Presupun - urlă ea - că ai un motiv foarte serios să vii acasă la 6dimineaţa!- Da, am - răspunde soţul: micul dejun!În timp ce un poliţist stătea de gardă într-un parc, aude ceva dintr-un tufiş. Se duce să vadă ce este şi iese un bărbat.- Ce faci măi omule, aici, la ora asta?- Flotări.- Ia dă-le încoace...Un scoţian aduce acasă un coş cu căpşuni. Ia una din ele şi o dă fiului său, zicându-i:- Ia, fiule, restul au acelaşi gust.- Doctore, doctore, ajutaţi-mă!!!- Staţi liniştit, aveţi doar hemoroizi.- Cum, hemoroizi? Pe faţă?- Vai, asta era faţa?Un supărat intră într-un bar:- Care vrea bătaie?Toată lumea terorizată. În sfârşit, se ridică un tip de doi metri pe doi metri şi mai supărat decât primul şi spune:- Eu!- Ei, atunci du-te după colţ, că de acolo am luat şi eu!Un tânăr invită o tânără la dans.- Domnişoară, se poate?...- Desigur, dar mai întâi să dansăm!