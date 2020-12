- Iubitule, mă iubeşti?- Desigur!- Demonstrează-mi!- Ce ai vrea să fac?- Nu ştiu, luptă-te cu un leu!- Ce tâmpenii zici acolo, nu vreau să mor, cere-mi altceva...- OK, atunci vreau parola ta de Facebook.- Hmm, ia arată-mi o poză cu leul, să văd cât de mare e?Tocmai m-am așezat aseară în pat lângă noua mea prietenă blondă şi i-am şoptit senzual la ureche:- Cine e tăticul tău?... Cine e tăticul?...- Habar n-am, răspunse ea. Eu am fost adoptată.Am parcat maşina în Luxemburg, dar am uitat să trag frâna de mână.Am găsit-o după 20 de minute lângă un gard... în Franţa.25 mai 1996: El are un bilet în mână pe care scria: “Dragul meu, te iubesc. Tu eşti comoara vieţii mele”.25 mai 2006: El are un bilet în mână pe care scria: “ceapă, zahăr,pâine”.- Săptămâna viitoare se fac 10 ani de când sunt cu nevastă-mea, îmi zice un prieten. M-am gândit să mergem împreună într-un restaurant, stăm liniştiți...- Sună bine, zic eu. Dar ei ce o să-i zici?Un coleg de serviciu a câştigat o excursie în China. Acum e acolo şi încearcă să câştige o excursie înapoi.Mă suna nevastă-mea azi:- Să ştii că am spart oglinda laterală...- Pff, cum ai reuşit?- M-am răsturnat cu maşina.Paznicul cimitirului intră în biroul şefului cu cererea de demisie:- Ce s-a întâmplat?- Domnule, este peste puterile mele. Toată ziua merg prin cimitir şi citesc: "Aici zace...", "Aici se află...", "Aici doarme...", "Aici odihneşte...". Singurul care lucrează sunt eu!