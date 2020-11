Doi vasluieni se întâlnesc după mulți ani.- Măi vecine, ce mai faci mă? zice unul.- Mă, cum te-am lăsat, așa te-am găsit!...- Este, mă? răspunse celălalt. Nici nu se cunoaște c-am îmbătrânit, așa-i? continua el, umflându-se în pene.- Nu la asta mă refeream. Mangă de beat te-am lăsat, mangă te-am găsit!Un tip vine la muncă şi povestește colegilor săi:- Am agățat ieri o bucățică şi m-a invitat la ea acasă. Nici nu am apucat să mă apuc de ea că dintr-odată sună soțul ei la ușă. Ea îmi spune: "Ia fierul de călcat şi calcă hainele". Am călcat o grămadă de albituri. Unul dintre colegi începe să râdă isteric:- Bă, ai fost pe Strada Speranței, numărul 3, apartamentul 10?- Da.- Eu alaltăieri am fost acolo şi o zi întreagă am spălat rufe!Un moș cu băbuța lui mor într-un accident. Se înfățișează în faţa Sfântului Petru. Sf. Petru se uită în Cartea Vieţii şi apoi le zice :- Aveți voi ceva păcate, ca tot omul, însă Domnul cel milostiv vi le-a iertat. Haideți să vă arăt unde vă veți petrece voi eternitatea!Şi îi duce pe o plajă ... Acolo numai bunăciuni, topless, nudism ...Se întoarce moșul şi-i spune babei:- Vezi, acum 30 de ani trebuia să fiu eu aici. M-am luat după tine, să nu beau, să nu fumez, să mănânc sănătos!Un băiat, vine acasă, supărat ca i s-a întâmplat ceva, şi îi spune mamei:- Mamă, am o veste bună şi una rea, cu care vrei să încep?- Cu cea rea! zise mama hotărâtă.- Am luat un 4 la mate.- Ce ţi-am zis eu?- Să învăț! zise copilul rușinat.- Şi care-i cea bună?- Cea bună este că nu mai am alte veşti rele...Şi cum stăteam eu așa pe malul lacului, la suprafața apei apare peştişorul de aur şi spune că vrea să-mi îndeplinească trei dorințe. Eu, cu totul surprins, îl întreb:- Stai că nu înțeleg, vrei să-mi îndeplinești trei dorințe fără să te fi prins?- Da, îți îndeplinesc trei dorințe, cu o singură condiție.- Care?- Să scoți picioarele din apă.