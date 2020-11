O mamă îşi dojenește fiul:- Deci în Spania nu vrei să te duci, în Italia nu vrei să te duci, în Anglia nu vrei să te duci, fotbal nu ştii să joci... Bine, mă, atunci dă la facultate... săajungem de râsul blocului!Pe Titanic, se pare că a fost şi un român. După impact, tipul ia o barcă şi vâsleşte disperat să se salveze.- Unde pleci, domnule, că mai sunt femei aici?- Lasă-mă în pace, omule, mie de femei îmi arde acum?Situaţia financiară a României este atât de critică în acest moment, încât femeile sunt nevoite să se mărite din dragoste.Leul nu mai are valoare. Ce-i de făcut?- Îi dăm patru găuri.- Şi asta ar rezolva ceva?- Nu, dar am putea să-l vindem ca nasture.În urma pandemiei de coronavirus, Guvernul acordă fiecăruia dintre noi cam 100.000 de lei. Ce facem ca să salvăm țara? Dacă cheltuim acești bani prin hypermarketuri, ei vor ajunge în China.Într-un oraş din Transilvania, pe o străduţă dosnică, un ungur zace într-o baltă de sânge, ciuruit de 40 de gloanţe, plus două cuțite înfipte în spate şi un târnăcop în gât. După identificarea actelor defunctului şi după ce studiază atent şi îndelung cadavrul, criminalistul român trage concluzia:- O asemenea sinucidere cumplită nu mi-a mai fost dat să văd până acum!Doi olteni mergeau pe stradă:- Mă, Ioane, tu ştii ce-i ăla un 'beu'?- Nu, Marine! Dar de ce mă-ntrebi?- Păi, mi-a spus un prieten de-al meu c-a văzut un 'cur-cu-beu'!...Mergea Bulă la plimbare şi i-a ieşit în cale o vacă.- Dar tu unde te grăbeşti?- Păi, mă întâlnesc cu iubitul meu în parc!- Dar şi eu mă întâlnesc cu iubita mea tot în parc!- Vai... noi doi...!- Daaaaaaa!Un puşti intră în farmacie şi întreabă:- Aveţi prezervative?- În primul rând, îi răspunde farmacista enervată, prezervativele nu sunt pentru copii şi în al doilea rând să-i spui tatălui tău să vină singur să şi le cumpere pentru că sunt de diferite mărimi.La care puştiul răspunde:- În primul rând, prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt împotriva copiilor, iar în al doilea rând, nu o să-i spun nimic lui tata pentru că sunt pentru mama, care pleacă în delegaţie şi nu are cum să ştie mărimea... încă.O actriţă de la Hollywood povesteşte unei proaspete cunoştinţe, venite în vizită, cum s-a cunoscut cu un regizor celebru.- Chiar din primele momente, mi-a spus: Dacă mă asculţi şi faci exact ce-ţi spun, îţi garantez, draga mea, că în maximum un an vei avea un Oscar.- Şi?- Şi chiar aşa a fost.Apoi se întoarce şi strigă:- Oscar, fii cuminte, nu-ţi mai băga degetele în nas!